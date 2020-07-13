ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Lucas Rizzotto, sanal gerçeklikte şahsi zaman makinesini geliştirdi. Rizzotto, bu tuhaf ve çılgın projesi için bir yılını kayıt altına aldı.

Muhtemelen şu an bu haberi okuyan sizler de dâhil olmak üzere dünyadaki birçok kişi bir zaman makinesinin hayalini kurmuştur. San Francisco'da yaşayan Lucas Rizzotto ise bu hayali gerçeğe dönüştürerek bir zaman makinesi icat etti.

Ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Rizzotto, gerçek bir zaman makinesi değil, kendi deyimiyle "kişisel zaman makinesi" icat etti. Rizzotto, hayatının 365 gününü kaydederek sanal gerçeklik zaman makinesiyle bu günleri tekrar deneyimleme şansı elde etti.

Sanal gerçeklik zaman makinesi

Daha önce de ilginç projelere imza atan Lucas Rizzotto, kendisini zamanda geçmişe götüren portalı oluşturmak için Snapchat gözlükleri olan Snap Spectacles'ı kullandı. Rizzotto, bu gözlükleri kullanarak bir yıl boyunca dünyayı gezerken yüksek çözünürlüklü stereoskopik 3B videolar kaybetti. Rizzotto, bir hayli hard disk kullanmasına sebep olan kayıtları gerçekleştirirken ayrıca bir yazılım da geliştirdi.

Rizzotto, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp "geçmişe gittiğinde" duygularını şöyle aktardı: "Bu hissi tarif etmek oldukça zor, kendi geçmişinizi yeniden yaşıyorsunuz. Sadece hafıza portalınızı değil, çevresindeki her şeyi görüyorsunuz. Tıpkı çocukluğunuzda yediğiniz bir yemeğin kokusunu aldığınızdaki gibi bir hatıra yağmuru."

Daha önce holografik kimya uygulaması yapan Rizzotto, ileride ne olacağı hakkında bir fikri olmayan kendisinin hayaleti gibi hissettiğini söylüyor. Bakalım Rizzotto'nun bir sonraki tuhaf projesi ne olacak?

Siz Rizzotto'nun "şahsi zaman makinesini" nasıl buldunuz? Ayrıca bir zaman makineniz olsa ne yapmak, hangi döneme gitmek isterdiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.