Yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek adına önemli bir çaba sarf eden Facebook, bu süreçte yardıma muhtaç olan insanlara destek olmak amacıyla “Topluluk Yardımı” özelliğini Türkiye’de hayata geçirdi.

Küresel çapta büyük bir kriz yaratan COVID-19 salgını, hayatın her alanını dramatik bir şekilde etkiledi ancak içinden geçtiğimiz bu olağanüstü zamandan en çok etkilenenler, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü insanlar oldu. Özellikle yaşamlarını tek başlarına sürdüren yaşlı insanlar, yasakla beraber temel ihtiyaçlarını dahi gideremez oldu.

Bundan yola çıkan Facebook, Türkiye’de çok önemli bir projenin altına imza attı. Topluluk Yardımı adında yeni bir platform geliştiren ABD’li sosyal medya devi, insanların bu kanal aracılığıyla birbirlerine yardım etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Facebook, Topluluk Yardımı özelliği ile insanların birbirlerine destek olmasını amaçlıyor

Facebook’un geçtiğimiz günlerde Türkiye’de kullanıma sunduğu Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi'nden erişilebilen Topluluk Yardımı, yaşlı komşularınız için market alışverişi yapmaktan ihtiyacı olanlara yemek dağıtmaya, bakım-onarımdan bağış kampanyalarına katılmaya kadar pek çok yardımda bulunmanıza imkan sağlıyor.

Projeye dair görüşlerini bildiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, salgının ortaya çıkmasından ve özellikle insanların sosyal mesafe kuralına uymaya başlamasından bu yana, birçok kişinin bağlantı kurmak ve yerel topluluklarını desteklemek için Facebook’a yöneldiğini söyledi.

Topluluk Yardımı üzerinden ihtiyacı olanların market alışverişlerini yapabiliyorsunuz

Türkiye’de de risk grubunda olan ya da salgın ile en ön safta mücadele eden birçok insanın, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve destek almak için ‘Ev Hayat Dolu’ gibi Facebook topluluklarını aktif olarak kullandığını belirten Pekyörür, bu durumun kendilerine inanılmaz bir ilham verdiğini ifade etti.

“Topluluk Yardımı ile daha önce benzeri görülmemiş bu zor zamanlarda insanların en kolay şekilde yardım istemelerini ve yardım etmelerini sağlamayı umuyoruz” diyen Pekyörür, “Önümüzdeki süreçte, insanların platformlarımız üzerinden en güncel bilgilere ve kendilerine yardımcı olacak içeriklere erişebilmelerini sağlamak ve onlara salgına karşı harekete geçmeleri için daha fazla yol sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Facebook’un, koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği ‘Topluluk Yardımı’ platformuna “Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi”nden veya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.