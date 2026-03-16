X’te Yeni Özellik Test Ediliyor: Gönderilere Yalnızca Belirli Ülkelerden Yanıt Verilebilecek

X (Twitter), gönderilere kimlerin yanıt verebileceğini daha fazla kontrol etmeyi sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Platform ayrıca yanıt ekranından hızlı çıkmayı sağlayan yeni bir hareket üzerinde de çalışıyor.

X, kullanıcı deneyimini geliştirmek için iki yeni özelliği test etmeye başladı. Bunlardan ilki, paylaşımlara yalnızca belirli bölgelerdeki kullanıcıların yanıt verebilmesini sağlayacak bir sistem.

Bunun yanında platform, yanıt ekranından çıkmayı kolaylaştıracak ''pull to dismiss'' adı verilen yeni bir hareketi de deniyor. Bu hareket sayesinde kullanıcılar yanıt sayfasından hızlıca geri dönebilecek.

Bölgeye göre yanıt kısıtlaması geliyor.

Test edilen yeni özellik sayesinde gönderi sahipleri, paylaşımlarına yalnızca belirli ülkelerde veya bölgelerde bulunan kullanıcıların yanıt verebilmesini seçebilecek. Özelliğin özellikle yerel tartışmalar için kullanışlı olabileceği düşünülüyor.

Yanıt ekranından çıkmak kolaylaşacak.

X’in test ettiği bir diğer yenilik ise yanıt sayfasından çıkmayı kolaylaştıran bir hareket. Kullanıcılar ekranı aşağı çekerek yanıt ekranından hızlıca çıkabilecek.

Her iki özellik de şu an test aşamasında bulunuyor ve X tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.