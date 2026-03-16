Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

X’te Yeni Özellik Test Ediliyor: Gönderilere Yalnızca Belirli Ülkelerden Yanıt Verilebilecek

X (Twitter), gönderilere kimlerin yanıt verebileceğini daha fazla kontrol etmeyi sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Platform ayrıca yanıt ekranından hızlı çıkmayı sağlayan yeni bir hareket üzerinde de çalışıyor.

X’te Yeni Özellik Test Ediliyor: Gönderilere Yalnızca Belirli Ülkelerden Yanıt Verilebilecek
X, kullanıcı deneyimini geliştirmek için iki yeni özelliği test etmeye başladı. Bunlardan ilki, paylaşımlara yalnızca belirli bölgelerdeki kullanıcıların yanıt verebilmesini sağlayacak bir sistem.

Bunun yanında platform, yanıt ekranından çıkmayı kolaylaştıracak ''pull to dismiss'' adı verilen yeni bir hareketi de deniyor. Bu hareket sayesinde kullanıcılar yanıt sayfasından hızlıca geri dönebilecek.

Bölgeye göre yanıt kısıtlaması geliyor.

Test edilen yeni özellik sayesinde gönderi sahipleri, paylaşımlarına yalnızca belirli ülkelerde veya bölgelerde bulunan kullanıcıların yanıt verebilmesini seçebilecek. Özelliğin özellikle yerel tartışmalar için kullanışlı olabileceği düşünülüyor.

Yanıt ekranından çıkmak kolaylaşacak.

X’in test ettiği bir diğer yenilik ise yanıt sayfasından çıkmayı kolaylaştıran bir hareket. Kullanıcılar ekranı aşağı çekerek yanıt ekranından hızlıca çıkabilecek.

Her iki özellik de şu an test aşamasında bulunuyor ve X tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
