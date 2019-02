Bu haftanın yeni Facebook rezaleti cinsiyetçilik üzerine. Facebook, kız arkadaşlarınızın fotoğraflarını aramaya izin verirken erkek arkadaşlarınızın fotoğraflarını aramaya izin vermiyor.

Sosyal medya devlerinin dedikleriyle yaptıklarının birbirini tutmamasına, sürekli tekrar eden açıklamalarına alışkınız. Facebook bu alışkanlıklar arasına düzenli rezalet çıkarmayı da eklemekte kararlı gibi duruyor. Şirketin irili ufaklı rezaletleri arasına bir yenisi katıldı.

Belçikalı güvenlik araştırmacısı ve beyaz şapkalı hacker Inti De Ceukelaire, sosyal medya platformunda ilginç bir şey keşfetti. Sitede kız arkadaşlarınızın fotoğraflarını arayabiliyorsunuz ancak erkek arkadaşlarınızın fotoğraflarını arayamıyorsunuz.

Facebook’taki arama çubuğunu sadece isim yazıp aramak dışında da kullanmak mümkün. Photos liked by me yazarsanız, beğendiğiniz fotoğraflar çıkıyor. Photos of my female friends yazarsanız, kız arkadaşlarınızın fotoğraflarından rastgele seçilen fotoğraflar çıkıyor. Photos of my male friends yazarsanız karşınıza erkek arkadaşlarınızın fotoğrafları çıkmıyor ama onun yerine normal bir arama gibi sayfalar çıkıyor.

Bireysel olarak da sistemin aynı olup olmadığını ise kendi Facebook hesaplarımızdan kontrol ettik. Kız arkadaşlarımızdan birinin ismini yazdığımızda çıkan listede “Jane Doe Fotoğrafları” ifadesi yer alırken, erkek arkadaşlarımızın ismini yazdığımızda örneğin “Emre Ömer Zehir fotoğrafları” diye bir seçenek çıkmıyor. Yani rezalet sitede hem genele hem özele sirayet etmiş durumda.

Facebook aslında Facemash adlı bir sitenin üzerine inşa edilen bir sosyal medya platformu. Facemash ise Harvard öğrencisi erkeklerin kız öğrencileri “ne kadar ateşli” olduklarına göre puanladıkları bir siteydi. Bu özellik de Facebook’u bir nevi Facemash 2.0 gibi gösteriyor ve sitenin o kadar da gurur verici olmayan geçmişini hatırlatıyor.

Facebook henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.