Far Cry 6, Hayvan Hakları Savunucularının Hedefinde

Efsane oyun serisi Far Cry'ın bu ayın başında piyasaya sürülen son oyunu Far Cry 6, hayvan hakları savunma örgütü PETA'nın gündeminde. PETA, oyunda yer alan horoz dövüşü sahnelerinden epey bir rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu'ndan (ESRB) "Yetişkinler için M" derecesi verdiği, Ubisoft’un geliştirdiği bol şiddet içerikli ünlü oyun serisi Far Cry’ın son oyunu, People for the Ethical Treatment of Animals’ın (PETA) tepkisini çekti. Tepkinin sebebi ise oyunda yer alan horoz dövüşü sahneleri.

Görünüşe göre köpeğinizle düşmanlarınızı avlayıp bir puma, timsah ya da daha bir sürü başka hayvanla dövüşebildiğiniz seride horoz dövüşü, bardağı taşıran son hamle oldu. Ünlü hayvan hakları örgütü, bu sahneleri kınayarak geliştiricinin sahneleri daha az şiddet içeren bir alternatifle değiştirmesini talep eden bir bildiri yayınladı.

Ubisoft'tan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi

Mini horoz dövüşü, çeşitli tepkilerle karşılaştı. Kimileri bunun oyunda eğlenceli bir yan görev olduğunu söylerken, kimileri de Ubisoft’u günümüzün hayvan haklarına sağ duyulu olmamakla eleştirdi.

Ubisoft, henüz eleştirilerin hedefindeki horoz dövüşü sahnelerini kaldırıp kaldırmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Horoz dövüşü, Far Cry'a ilham olan Küba kültüründe yasal

Oyunun geçtiği Yara ülkesine ilham olan Küba kültüründe ise horoz dövüşü hukuken yasal ve ülke genelinde devlet tarafından işletilen çok sayıda yer altı mekanında düzenlenen dövüşler de son derece popüler bir eğlence kaynağı. Hal böyle olunca Ubisoft da horoz dövüşlerinin, Küba’dan ilham alan Yara’nın ortamına dahil edilmeye değer bir ayrıntı olduğunu düşünmüş olsa gerek.

Oyun boyunca oyuncuların kurgusal Yara ülkesindeki üstlerde horoz toplayız bu horozlarla dövüşlere katılabildiği Far Cry 6’da, gerçek horoz dövüşlerinden farklı olarak horozların kan dökmemesi ve maçın sonunda öldürülmemesi dikkat çekiyor. Şikayetin sadece horoz dövüşlerine yönelik olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda; oyuncuların oyundaki başka hayvanları sakatlamak ve öldürmekte özgür olması ise PETA için bir sorun oluşturuyormuş gibi gözükmüyor.