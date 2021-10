New World Oyuncuları Birbirini Dolandırmaya Başladı

Amazon'un oyuncuların beğenisine sunduğu New World oyunu, daha 2 haftalık olmasına rağmen daha çok Metin2 gibi oyunlarda görmeye alıştığımız dolandırıcılıklarla gündeme gelmeye başladı. Bilgilere göre oyundaki grup liderleri, diğerlerinin paralarını alıp ortadan kayboluyor.

E-ticaret devi Amazon’un, her geçen gün daha da büyümekte olan oyun sektörüne yatırımlar yaptığını geçmişte de görüyorduk. The Grand Tour adlı sevilen otomobil programının oyununu yapan şirket, bu oyunla istenen başarıyı yakalayamamış, hatta daha sonra oyunu ortadan kaldırmıştı. Son olarak da karşımıza New World çıktı.

Devasa çok oyunculu bir yapım olan New World, henüz yaklaşık 2 haftalık bir oyun. Daha önce oyunculuk anlamında en gelişmiş ekran kartlarını yakmasıyla gündemimize taşıdığımız oyun, daha şimdiden dolandırıcılık meseleleriyle gündeme gelmeye başladı.

Grup liderleri tüm altınları alıp kaçıyor:

Bu sorun, oyunun Reddit sayfasında yapılan paylaşımlarla kendini gösterdi. Paradogg adlı bir kullanıcının aktardıklarına geçmeden önce oyundaki işleyişi kısaca anlatalım.

Oyunda belli bölgeler üzerine hakimiyet kurmak üzere birbirleriyle savaş içinde olan 3 ana grup bulunuyor. Oyuncular, bu grupların içinde gruplaşıp kendi birliklerini kurabiliyorlar. Bu birlikler de yine belirli alanların kontrolünü ele geçirmek adına başka birliklere savaş açabiliyor.

Söz konusu bölge ele geçirildiğinde orada yapılan takas işlemleri ve satın alımlar, vergi şeklinde alanın sahibi olan gruba gidiyor. Bu yüzden oyunda bir grubun içinde olmak ve toprak sahibi olmak oldukça önemli. Fakat sahip olunan bir alan yoksa, grubun varlığı maalesef üyelerin ne kadar cömert olduğuna dayanıyor.

Buradaki sorun ise grup liderlerinin bu kişilerden ‘sözde’ grubun yararına topladıkları parayla kaçmasını engelleyecek bir sistemin bulunmaması.

Paradogg’un yaşadığı olayda grup lideri, kalan son toprak parçasını elde etmek adına topraksız kalan grubundan adeta para dilendi. 200 oyuncu, tüm oyun içi parasını buraya aktardı (toplamda yaklaşık 60.000 altın). Bunun ardından grup lideri, yeni bir karakter başlatıp topladığı parayı onun cüzdanına aktardı ve eski karakteri silip ortadan kayboldu.

Buradan sonra ise sunucu adeta kaosa sürüklendi. Güven sorunları yaşayan onca kişi, şu an yaşadığı sıkıntıları Reddit’te, Paradogg’un gönderisinin altında paylaşıyor. New World oynarken grubun yararına para toplanacaksa fakir taklidi yapmanızı öneriyoruz.