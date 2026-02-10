Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ferrari, İlk Elektrikli Otomobilinin İsmini ve İç Mekânını Gösterdi (iPhone Tasarımcısı Jony Ive'ın Eseri)

Ferrari, yıllardır üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobilinin ismini ve iç mekânını resmen tanıttı. Birkaç ay önce de teknik detaylarını öğrendiğimiz otomobil, önümüzdeki aylarda dış tasarımıyla karşımıza çıkacak.

Ferrari, İlk Elektrikli Otomobilinin İsmini ve İç Mekânını Gösterdi (iPhone Tasarımcısı Jony Ive'ın Eseri)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobiline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce mekanik tarafta bilgi sahibi olduğumuz otomobil, artık ismi ve iç mekânı ile karşımızda. Gelin Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline yakından bakalım.

Öncelikle şunu belirtelim; "Luce" olarak isimlendirilen otomobilin iç mekânı, ne yazık ki Ferrari'nin alıştığımız tasarım dilinden oldukça uzak. Bunun nedeni, söz konusu tasarımın Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive ve ekibi tarafından hazırlanmış olması. Hâl böyle olunca otomobilin kabini, Apple'ı andıran detaylarla dolu.

Ferrari Luce'nin kabini böyle görünecek:

Başlıksız-1

Ferrari Luce'nin iç kısmına baktığımızda doğrudan üç kollu direksiyon tasarımı dikkatimizi çekiyor. Geçmişe saygı duruşu olarak düşünülen bu direksiyon tasarımı, alüminyum alaşımdan üretildi ve CNC kesim uygulandı. Böylelikle direksiyona hem farklı bir hava katıldı hem de ağırlık tarafında 400 gram civarı avantaj sağlandı.

Başlıksız-1

Ferrari Luce, fiziksel düğmeleri de ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü sektör, dokunmatik butonlardan fiziksel düğmelere dönüş yapmaya başlamış durumda. Jony Ive ve ekibi, orta konsola yerleştirdiği dönebilen yapıdaki bilgi-eğlence ekranının üzerine uçak kokpitlerini andıran düğmeler de yerleştirmiş durumda.

Başlıksız-1

Ferrari'nin elektrikli otomobilinde cam detaylar da dikkatlerden kaçmıyor. Yapılan açıklamaya göre Corning teknolojili camlar, standart ekranlardan daha dayanıklı olacak. Ayrıca cam kesimi için ince işçilikler yapılmış ve böylelikle Ferrari'nin premium hissiyatı sonuna kadar hissettirilmiş.

Başlıksız-1

Ferrari, ilk elektrikli otomobilinin mekanik özelliklerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Şimdi de isim ve iç mekân ile ilgili bilgi sahibi olmuş olduk. Şirket, Mayıs 2026'da düzenleyeceği üçüncü etkinlikte de Luce'nin dış tasarımını gösterecek.

İlk Elektrikli Ferrari'nin Teknik Özellikleri Açıklandı: 986 Beygir Gücü! İlk Elektrikli Ferrari'nin Teknik Özellikleri Açıklandı: 986 Beygir Gücü!
Araba Elektrikli Araba Ferrari

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com