Ferrari, İlk Elektrikli Otomobilinin İsmini ve İç Mekânını Gösterdi (iPhone Tasarımcısı Jony Ive'ın Eseri)

Ferrari, yıllardır üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobilinin ismini ve iç mekânını resmen tanıttı. Birkaç ay önce de teknik detaylarını öğrendiğimiz otomobil, önümüzdeki aylarda dış tasarımıyla karşımıza çıkacak.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobiline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce mekanik tarafta bilgi sahibi olduğumuz otomobil, artık ismi ve iç mekânı ile karşımızda. Gelin Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline yakından bakalım.

Öncelikle şunu belirtelim; "Luce" olarak isimlendirilen otomobilin iç mekânı, ne yazık ki Ferrari'nin alıştığımız tasarım dilinden oldukça uzak. Bunun nedeni, söz konusu tasarımın Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive ve ekibi tarafından hazırlanmış olması. Hâl böyle olunca otomobilin kabini, Apple'ı andıran detaylarla dolu.

Ferrari Luce'nin kabini böyle görünecek:

Ferrari Luce'nin iç kısmına baktığımızda doğrudan üç kollu direksiyon tasarımı dikkatimizi çekiyor. Geçmişe saygı duruşu olarak düşünülen bu direksiyon tasarımı, alüminyum alaşımdan üretildi ve CNC kesim uygulandı. Böylelikle direksiyona hem farklı bir hava katıldı hem de ağırlık tarafında 400 gram civarı avantaj sağlandı.

Ferrari Luce, fiziksel düğmeleri de ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü sektör, dokunmatik butonlardan fiziksel düğmelere dönüş yapmaya başlamış durumda. Jony Ive ve ekibi, orta konsola yerleştirdiği dönebilen yapıdaki bilgi-eğlence ekranının üzerine uçak kokpitlerini andıran düğmeler de yerleştirmiş durumda.

Ferrari'nin elektrikli otomobilinde cam detaylar da dikkatlerden kaçmıyor. Yapılan açıklamaya göre Corning teknolojili camlar, standart ekranlardan daha dayanıklı olacak. Ayrıca cam kesimi için ince işçilikler yapılmış ve böylelikle Ferrari'nin premium hissiyatı sonuna kadar hissettirilmiş.

Ferrari, ilk elektrikli otomobilinin mekanik özelliklerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Şimdi de isim ve iç mekân ile ilgili bilgi sahibi olmuş olduk. Şirket, Mayıs 2026'da düzenleyeceği üçüncü etkinlikte de Luce'nin dış tasarımını gösterecek.