İlk Elektrikli Ferrari'nin Teknik Özellikleri Açıklandı: 986 Beygir Gücü!

Ferrari, 2026'da tanıtacağı ilk elektrikli otomobilinden bilgiler paylaştı. Elettrica ismini alacak araç, 986 beygir gücü ve 529 km menzil gibi özelliklerle gelecek.

Piyasadaki tüm otomobil şirketleri elektrikli araçlar piyasaya sürmeye başladı. Süper otomobilleriyle bilinen Ferrari de yakında bunlar arasına girecek. Öyle ki elektrikli Ferrari’nin önümüzdeki yıl içinde resmen tanıtılması bekleniyor. Araç, şimdilik “Elettrica” ismiyle sektörde anılıyor.

Elektrikli Ferrari’nin tanıtımı yaklaşırken bugün şirketten otomobilseverleri heyecanlandıracak açıklama geldi. İtalyan otomobil devi, ilk elektrikli aracının bazı özelliklerini açıkladı.

986 beygir gücü, 529 km menzil ve dahası

Ferrari’nin açıklamalarına göre Elettrica, 4 elektrikli motorla gelecek. Bu motorlar, toplamda 986 beygir gücüne varan güç üretebilecekler. 122 kWh bataryaya sahip otomobil, 529 kilometreye varan menzili kullanıcılara sunabilecek. Aracın 0’dan 100’e 2,5 saniyede çıktığı ve maksimum hızının 308 km olacağını belirtelim.

Arkadaki iki motorda motor başıona 416 beygir gücü, öndeki motorlarda ise 141 beygir gücü göreceğiz. Yani anlayacağınız Ferrari’nin ismine yakışır gerçekten güçlü bir araç olacak. Ayrıca şirket, donanım ve yazılım uyumuna özen göstererek her alanda dengeli bir elektrikli otomobil piyasaya süreceğini de söylüyor. Toplam ağırlığının 2.200 kg civarlarında olmasının beklendiğini belirtelim.

Elektrikli Ferrari ile ilgili paylaşılan detaylar şimdilik bu kadar. Nasıl bir tasarıma sahip olacağı, ne kadar fiyata satılacağı bilinmiyor. Bir Ferrari olacağı için yüksek fiyattan geleceğini tahmin etmek zor değil. Araç, 2026 yılının ilk yarısında bizlerle buluşacak. Tanıtımı yaklaştıkça hakkında daha fazla bilgi görebiliriz.