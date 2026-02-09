Fiat Egea'nın Yerine Geçmesi Muhtemel Otomobil, Bursa'da Test Edilirken Görüntülendi!

Fiat Egea'nın yerine geçeceği düşünülen Fiat Fastback, bu kez Bursa'da test edilirken görüntülendi. Ağır kamuflaj altında görüntülenen otomobil, tüketiciler arasında yeni bir tartışma başlattı. İşte detaylar...

Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının başında gelen Fiat, uzun zamandır Egea'nın yerine geçecek otomobil ile gündemde. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da yaşanan gelişmeler, Egea yerine yeni bir fastback gelebileceğini gözler önüne seriyor.

Fiat'ın daha önce Brezilya gibi pazarlarda sattığı Fastback, bu kez Bursa'da test edilirken casus kameralara yakalandı. Daha önce paylaşılan görüntülerdeki otomobille uyumlu görünen kamuflajlı otomobil, bazı tüketicilerin beğenisini kazandı. Bazıları ise Egea yerine yine uygun fiyatlı bir model gelmesi gerektiğine inanıyor.

İşte Bursa'da test edilen Fiat Fastback!

Daha önce yapılan resmî açıklamaya göre Egea'nın üretimi, Haziran 2026 itibarıyla sona erecek. Eğer Fiat'tan aksi bir açıklama gelmez ise Fastback, büyük olasılıkla Egea yerine geçecek. Ancak TOFAŞ'a ait fabrikanın Fastback üretip üretmeyeceği de şimdilik belli değil. Egea'da gördüğümüz aşırı uygun fiyat politikası, Fastback ile değişebilir gibi görünüyor.

Brezilyalı haber kaynakları, uzun zamandır aşina oldukları Fastback'in yeni neslinin böyle görüneceğini düşünüyorlar. Aslında bu yersiz bir beklenti değil. Çünkü Fiat Fastback, Grande Panda'da kullanılan platform üzerine inşa edilecek. Hâl böyle olunca yeni Fastback'in Grande Panda'yı andırması şaşırtıcı olmayacaktır.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Fiat Türkiye, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor. Yani firma, birkaç gün veya ay sonra tamamen yeni bir modelle de karşımıza çıkabilir. Bakalım Fiat, bizlere neler açıklayacak...