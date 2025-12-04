Tümü Webekno
Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Fiat'ın 8+1 oturma düzenine sahip olan binek otomobil ruhsatlı hafif ticari aracı yeni Ulysse satışa sunuldu. Dikkat çeken özelliklerle donatılan otomobil, geniş ailelerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Üstelik fiyatı da hiç fena değil.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat'tan geniş aileleri ve yolcu taşımacılığı yapmayı sevindirecek önemli bir hamle geldi. Şirket, yerli üretim hafif ticari aracı Ulysse’nin binek versiyonunu duyurdu. Otomobil ruhsatı ile satın alınabilecek olan otomobil, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki 8+1 oturma düzenine sahip olan yeni Ulysse’nin fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor? Gelin hep birlikte aklınızı çelmesi garanti yeni Fiat Ulysse’ye yakından bakalım.

Yeni Fiat Ulysse Türkiye fiyatı:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.2L 180 HP, Dizel Lounge, Otomatik 2.071.900 TL
2.2L 180 HP, Dizel Konfor, Otomatik 2.216.900 TL

Karşınızda Yeni Fiat Ulysse:

Başlıksız-1

Yeni Fiat Ulysse, oldukça modern bir tasarımla geliyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında LED'lerle desteklenen farlar ile sportif ızgara tasarımı dikkatimizi çekiyor. Yan gövdede geniş camlara ev sahipliği yapan otomobilin arka kısmında ise yukarı doğru kalkan bagaj kapağı ve oldukça sade aydınlatmalar görüyoruz.

Başlıksız-1

Fiat Ulysse, modern ve işlevsel iç mekânıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu otomobilde 10 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Fiziksel butonlar, işlevsel direksiyon, katlanabilir koltuklar, panoramik cam tavan ve 980 litreye ulaşan bagaj hacmi gibi özellikler, dikkatimizi çeken özellikler arasında yer alıyor.

Başlıksız-1

Fiat'ın yeni otomobil ruhsatlı hafif ticari otomobili, 180 HP gücünde 2.2 litrelik dizel motordan güç alıyor. Bu dizel motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile destekleniyor. Öte yandan; bu otomobilin sürüş teknolojileri açısından da oldukça gelişmiş olduğunu belirtelim. ABS ve EBS gibi standartlaşmış özelliklerin yanı sıra çarpışma önleyici otomatik fren sistemi, trafik işareti tanıma sistemi ve şerit takip asistanı gibi daha modern özellikler de standart olarak sunulacak.

Fiat Ulysse, tüm bu özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. Hem fiyatı hem teknik özellikleriyle dikkat çeken otomobil, bakalım Türkiye'de yaygınlaşacak mı...

Araba Fiat

