FIFA 22'de FIFA 21'deki FUT Preview Paketleri Korunacak

Electronic Arts'tan gelen açıklamaya göre FIFA 22'de Ultimate Team modunda oynayan oyuncular, daha önce olduğu gibi loot box mekaniğine sahip paketler alabilecek. Oyunda FIFA 21'de gördüğümüz FUT Preview Paketleri de dahil olacak.

Dünyanın en popüler futbol oyun serilerinden biri olan FIFA serisi, FIFA 22 ile yeniden karşımıza çıkacak. Oyunun en popüler modlarından bir tanesi ise oyuncuların kendi kadrolarını oluşturdukları Ultimate Team modu da elbette olacak.

Geçtiğimiz yıllarda paketlerin içeriklerinin görülememesi nedeniyle oyuncuların yoğun eleştirisine maruz kalan Electronic Arts, FIFA 21 ile birlikte paket sisteminde bir yenilemeye gitmişti. Oyuna yeni eklenen Preview paketler ile oyuncular, satın aldıkları paketten ne çıkabileceğini görüyordu.

Preview Pack özelliği korunacak

FIFA 21 ile ilk kez karşımıza çıkan Preview pack adlı paketler ile birlikte oyuncular, seçtikleri paketten neyin çıkabileceğini görme şansına erişiyordu. Sonrasında bu paketleri oyuncular satın aldığında yerine hemen yenisi geliyordu. Satın alınmayan paketler ise belli bir sürede yenileniyordu.

Oyunda daha önceki versiyonlarda olduğu gibi paket içeriğinde ne olduğunu bilmeden paket alıp açmak da mümkün olacak. FIFA 22'nin çıkışında da Premium altın ve Premium gümüş paketler, 24 saatlik yenilenme süresiyle önizlemeye açık olacak. Elbette ki bu paketlerin önizlemesi olmayan standart versiyonları da oyunun sanal marketinde kendisine yer bulacak.

Sürpriz değil

Aslında oyunseverlerin bu özelliği yeni FIFA'da da göreceği neredeyse kesin idi. FIFA 21'de özelliğin yakaladığı başarı bir yana, Hollanda gibi ülkelerin loot box mekaniğine karşı kestiği cezalardan da korunmalarını sağlaması özelliği çok değerli kılıyordu. Ayrıca oyuncular da bu özelliği çok sevmişti.

Geçtiğimiz ay EA CEO'su Andrew Wilson, yatırımcılarla yaptığı toplantıda bu paketlerin büyük ilgi gördüğünden ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarından da söz etmişti. Oyuncuların bu paketleri almaya daha hevesli olduklarının da altını çizmişti.

FIFA 22 1 Ekim 2021'de çıkacak.