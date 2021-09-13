FIFA 2022'nin "Şimdilik" En Güçlü Oyuncuları Belli Oldu

Electronic Arts'ın uzun yıllardır gözbebeği olan futbol oyunları ailesinin son üyesi FIFA 22'de en yüksek özelliklere sahip 22 oyuncu belirlendi. Liste, pek de şaşırtıcı değil.

FIFA oyunlarında bütün oyuncular sahip olabilecekleri en iyi oyunculara sahip olmak ister. Normalde hangi futbolcunun daha iyi olduğu konusu sık sık tartışılıyor olsa da FIFA serisinde oyuncuların genel yetenek puanları sayesinde hangisinin daha iyi olduğu görülebiliyor.

EA Sports FIFA resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla oyundaki en iyi 22 oyuncu açıklandı. Tabii ki bu oyuncular sadece şimdilik oyunun en iyileri, daha sonra çeşitli etkinliklerde oyuncuların farklı versiyonları gelecektir.

İşte FIFA 22'nin en iyileri:

Messi (93)

Lewandowski (92)

Cristiano Ronaldo (91)

Kevin De Bruyne (91)

Kylian Mbappe (91)

Neymar Jr (91)

Jan Oblak (91)

Harry Kane (90)

N'golo Kante (90)

Manuel Neuer (90)

Andre Ter Stegen (90)

Mohammed Salah (89)

Gianluigi Donnarumma (89)

Karim Benzema (89)

Virgil Van Dijk (89)

Joshua Kimmich (89)

Son Heung-Min (89)

Alisson Becker (89)

Tibo Courtois (89)

Casemiro (89)

Ederson (89)

Mane (89)

Listeye baktığımızda en çok oyuncusu listede olan takımın Liverpool olduğunu görüyoruz. Öte yandan İngiliz ekibinin defans ve kaleci avantajına karşılık PSG'nin hücumda, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid'in de genel hatlarıyla oldukça kuvvetli gözüktüğünü söylemek mümkün.

Son yılların futbol camiasındaki en büyük ve en uzun soluklu tartışmalarından olan kimin en iyi olduğu sorusuna ise genel puan anlamında baktığımızda EA'in bu yıl için "Messi" cevabını verdiğini görüyoruz. Genel olarak ise listedeki isimler şaşırtıcı değil ancak liste tartışmaya açık. EA'in yaptığı seçimler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?