FUT Draft Nasıl Yapılır? - Kapsamlı FIFA Transfer Rehberi

Bir zamanlar PES ile arasındaki rekabette epey geriye düşen FIFA 2010’lu yıllarda tarihin en büyük geri dönüşlerinden birini yaptı. Bu geri dönüşün en büyük sebeplerinden biri oynanış tarafında gittikleri değişiklikler olsa da Ultimate Team modunun katkısı da epey büyük. Biz de Ultimate Team’in kalbi FUT Draft nasıl yapılır, kadronuzu kurarken nelere dikkat etmelisiniz sorularını cevaplıyoruz.

FIFA özellikle son senelerde birbirine çok benzeyen oyunlar çıkarmasına rağmen çok yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Oyuncular bir yandan EA’i bu yüzden taşa tutarken bir yandan da her sene gidip oyuna para veriyor. İşte bu ironiyi oluşturan şey EA Sports’un uzun yıllardır adeta para basmasına sebep olan FIFA Ultimate Team modu (kariyer oynayanların gözleri yaşlı). FUT Draft dendiği zaman eller titrer, kalpler daha hızlı çarpmaya başlar.

FUT Draft yapmak dışarıdan bakınca kolay gibi görünse de işin içine girince bir sürü ayrıntı ve ne yapacağını bilememezlik içinde boğulmak çok kolay. İşte biz de bu noktada yardımcı olabilmek için FUT Draft’ı nasıl yapacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatan bir rehber hazırladık. Çünkü futbol meşin yuvarlağı rakip kale ağlarına yuvarlamaktan ibaret gibi görünse de FUT’a girdikten sonra işlerin hiç de o kadar basit olmadığı ortaya çıkıyor.

FUT Draft nasıl yapılır?

Adım #1: FUT menüsünden sırayla “Oyna” ve “FUT Draft” seçeneklerine tıklayın,

Adım #1: FUT’a girdikten sonra “Oyna” ve “FUT Draft” tuşlarına tıklayın:

Uzun bir macera boyunca takımınızı ayakta tutacak kadronuzu oluşturmak için ilk olarak FUT Draft ekranına giriş yapmanız gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz tuşlara tıklayınca ilgili ekrana ulaşacaksınız. Sonrasında ise direkt olarak kadronuzu kurmaya başlayacaksınız.

Adım #2: Beş dizilimden birini seçin:

FUT Draft’a ilk kez girdiğiniz zaman oyun sizden öncelikle kadronuz için bir taktik seçmenizi isteyecek. Diziliminizi seçerken dikkatli olun ve nasıl bir takım kurmak istediğinizi kafanızda canlandırın. Ofansif bir futbol mu oynayacaksınız yoksa rakiplerinizi hayattan soğutacak bir defans futbolu mu? Dizilim kararınızı buna göre yapın. Çünkü varsayılan diziliminiz bu olacak ve ilk dört maçınız boyunca değiştiremeyeceksiniz.

Adım #3: Takım kaptanınızı seçin:

Diziliminizi seçtikten sonra oyun karşınıza beş tane önemli futbolcu çıkaracak. Burada beş oyuncudan birini seçeceksiniz. Seçtiğiniz oyuncu ise takımınızın kaptanı olacak. Bu yüzden yine nasıl bir futbol oynayacağınızı göz önünde bulundurarak seçiminizi buna göre yapın. Tabii ki şansınıza çok çok iyi bir futbolcu denk gelirse bütün takımı ona göre şekillendirmeyi de seçebilirsiniz.

Adım #4: Takımınızın geri kalanını doldurun:

Kaptanınızı da seçtikten sonra toplamda 23 kişi olacak kadronuzu doldurmanız gerekiyor. Bunu yapmak için ilk olarak her pozisyonun üzerine teker teker tıklayarak karşınıza çıkacak oyunculardan bir tanesini seçmeniz gerekecek. Tabii bu aşamada sıralanan oyuncular kaptan seçerken karşınıza çıkan oyunculardan çok daha düşük reytingli olacak. Şimdi gelin kadronuzun geri kalanını kurarken işinizi kolaylaştıracak tavsiyelere bakalım.

FIFA Ultimate Team kadro kurma tavsiyeleri:

Oyuncu seçerken her pozisyona önce kanatlardan başlayın:

İlk kadronuzu oluştururken pozisyonların üstüne tıklayarak oyuncu seçmeniz gerekiyor. Bu aşamada izlemeniz gereken sıra önce sol veya sağ kanat, sonra iç mevki oyuncuları ve sonra diğer kanat oyuncusu olsun. Bu sayede iç mevkide oynayan oyuncuları daha belirgin bir kadro üzerinden seçebileceğiniz için iç mevki oyuncularınız arasındaki kimya daha iyi olacak. Bunu önermemizin sebebi, iç mevki oyuncularının birbirleriyle olan bağ sayısının dış mevki oyuncularının birbirleriyle olan bağ sayısından yüksek olması.

Takım kimyanızı her şeyin üstünde tutun:

FIFA Ultimate Team’in en önemli mekaniklerinden birisi şüphesiz takım kimyası. Takım kimyanızı kadronuzdaki oyuncuların arasındaki bağlardan anlayabilirsiniz. Bağın kırmızı olması oyuncuların kimyasının kötü, yeşil olmasıysa iyi olduğu anlamına geliyor. Seçim yapacağınız oyuncuların reytingi kaç olursa olsun takımla kimyası uyuşmayan bir oyuncuyu takımda tutmanızın bir anlamı yok. Çünkü kimya düştükçe oyuncu da maç içinde saç baş yolduran bir performans gösteriyor.

Peki oyuncular arasındaki kimya neye göre şekilleniyor? Oyunun ilk olarak kontrol ettiği şey iki oyuncunun aynı ülke vatandaşı olup olmadığı. Aynı dili konuşabilen oyuncular birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Bir sonraki değişken ise oyuncuların hangi ligde oynadığı. Aynı ligde oynayan oyuncuların da arasındaki kimya iyi oluyor. İlk kadronuzu kurarken yüksek bir kimya elde edemezseniz endişelenmeyin. Zamanla açılan paketlerden ya da yaptığınız transferlerden kazandığınız oyuncularla kimyayı oturtabilirsiniz.

Bütün kadronuzun aynı ülke futbolcularından oluşması için epey zaman harcamalısınız. Bu yüzden kadronuzu karma olarak hazırlamanız daha kolay şekilde sonuç almanızı sağlayacak. Bazı mevkilerde aynı ülkenin oyuncuları, bazı mevkilerde de aynı ligin oyuncularını kullanarak ortaya iyi bir takım kimyası çıkarmak daha kolay.

Kafanızda bir lig belirleyin:

Takımınızın kimyasını yüksek tutmak için ilk hedefinizin aynı ligden oyuncuları kullanmak olması gerekiyor. Bunun içinde seçtiğiniz ilk yirmi üç oyuncunun oynadığı ligler belirleyici unsurlardan biri olsun. Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da seçeceğiniz ligdeki yüksek reytingli oyuncu sayısı. Örneğin İngiltere Premier Ligi’nde Rusya Premier Ligi’ne oranla çok daha fazla yüksek reytingli oyuncu bulunuyor.

Lig seçimini yaptıktan sonra takım oluştururken vermeniz gereken karar sayısı büyük ölçüde azalacak. Elinize yüzlerce milyon dolar değerinde bir oyuncu geldiği zaman bile o oyuncuyla ne yapmanız gerektiğini düşünmenize gerek kalmayacak. Eğer seçtiğiniz ligde oynamayan bir oyuncuysa satıp kazandığınız parayla sizin liginizde oynayan ve takım kimyasını olumlu şekilde etkileyecek birden fazla iyi transfer yapabileceksiniz.

İkon oyuncu gördüğünüz an yakasına yapışın:

FIFA Ultimate Team’de her oyuncunun görmekten en çok mutlu olacağı kartlar ikon türü oyuncular. Çünkü ikon türü oyuncular her zaman yüksek reytingli ve sevilen eski oyuncular olmalarının yanı sıra aynı zamanda her türlü lig ve her türlü ülke oyuncularıyla iyi kimyaya sahipler. Bu sebeple de yüksek ücretler üzerinden transfer oluyorlar. Ancak kadronuzda koyabileceğiniz bir yer varsa kesinlikle ilk olarak kullanmayı deneyin. Eğer size bir faydası olmayacağından eminseniz satın.

Pratik yapmak için bir FUT Draft simülatörü kullanın:

Evet, Ultimate Team moduna yeniyseniz kafanızın karışması mümkün. Neyse ki internette deneme amacıyla FUT Draft yapmanızı sağlayan simülatörler var. Oyunda yer alan sistemin aynısını kullanarak hem FUT Draft’ı nasıl yapacağınız bilgisini pekiştirebiliyorsunuz hem de yazımızda sizlerle paylaştığımız tavsiyeleri uygulayarak sonuca ulaşmanın aslında düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebiliyorsunuz. İnternette yer alan FUT Draft simülatörlerinden birine buradan ulaşabilirsiniz.

FUT Draft rehberimizin burada sonuna geliyoruz. Umarız (mümkün olmasa da) stresten uzak bir Ultimate Team kariyerine doğru yelken açıyorsunuzdur. Biz her ne kadar modun başarısını göz ardı etmiyor olsak da EA’e yılların kariyer moduna üvey evlat muamelesi yapıp Ultimate Team’i parlattıkları için kırgınız. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.