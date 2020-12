Uğur Şahin ile Özlem Türeci, Yılın Kişisi Seçildi

Financial Times gazetesi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi COVID-19 aşısı çalışmaları nedeniyle Yılın Kişisi seçti. Çalışmaları tüm dünyada konuşulan Türk bilim insanları, devam etmekte olan salgının bitişine dair umutları artırmıştı.

Dünyanın en popüler iş dergilerinden bir tanesi olan İngiltere merkezli Financial Times, "Yılın Kişisi"ni seçtiğini duyurdu. Belirlemelere göre Financial Times'a göre Yılın Kişisi, iki Türk oldu. Bu isimler, tahmin edebileceğiniz üzere Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ydi. Bir süredir hayatımızın içinde olan ikili, Financial Times'ın en prestijli unvanlarından birini almış oldular.

Dünya, Özlem Türeci ile Uğur Şahin ismini koronavirüs pandemisinden sonra öğrendi. Yaşamlarını Almanya'da sürdürmekte olan çift, BioNTech isimli biyoteknoloji şirketinin kurucularıydılar. 2020 yılında hayatımızı esir alan koronavirüs pandemisiyle ilgili çalışan bu bilim insanları, bugün en iyiler arasında kabul gören koronavirüs aşısını geliştirmeyi başardılar. İşte bu da Financial Times'ın karar verme sürecini kolaylaştırmış oldu.

Financial Times'ın "Yılın Kişisi" unvanını layık gördüğü Türk bilim insanları: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Türk bilim insanları için özel bir bölüm ayıran gazete, Türeci ile Şahin'in çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen bir demece de yer verdi:

BioNTech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu.

Dr. Şahin, “Gergindik” diye itiraf ediyor. Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22.000'den fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin “insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" dedi.

Yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor.

Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor.