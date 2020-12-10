Pfizer/BioNTech Aşısı İlk Kez Birleşik Krallık'ta Uygulandı

Birleşik Krallık'ta koronavirüs aşılarının uygulanmasına başlandı. 8 Aralık'ta ülke çapında 50'den fazla hastanede insanların aşılanması başladı.

Koronavirüs pandemisi hayatı vurduğundan bu yana araştırmacıların çok önemli biramacı vardı: Etkili bir aşı COVID-19 aşısı geliştirmek. Bu amaç neredeyse gerçek oldu ve yakın zamanda peşpeşe aşılar duyuruldu.

Birleşik Krallık'ta da aşılama süreci başladı. Ülkenin dört bir yanında 50'den fazla hastanede 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı. Böylece Birleşik Krallık, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanıldığı ilk ülke oldu.

İlk aşı 91. yaş hediyesi

Yeni aşının ilk uygulandığı kişi ise 91. yaşındaki Margaret Keenan adlı kadın oldu. "Covid-19'a karşı aşılanan ilk insan olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesiydi çünkü yıl boyunca genellikle yalnız olduktan sonra, sonunda yeni yılda ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçirmeyi bekleyebileceğim anlamına geliyor." dedi.

Keenan ayrıca "Aşı önerilen herkese tavsiyem aşıyı olmalarıdır. Ben 90'ımda olabiliyorsam siz de olabilirsiniz" diye konuştu. Yaşlı kadının aşısı Coventry'deki Üniversite Hastanesi'nde yapılırken ikinci dozu da 3 hafta içinde alacağı belirtildi. İki dozun ardından Ocak ayının başlarında kadın bağışıklık kazanmış olacak.

Aşılanan ikinci kişi ise 81 yaşındaki William Shakespeare adlı vatandaş oldu. Yaşlı adamın ismi sosyal medyada pek çok şakanın da yapılmasının önünü açtı. Bilindiği üzere Shakespeare en büyük edebiyatçılardan biri olarak kabul ediliyor.

İlk aşamada 800 bin aşı

Birleşik Krallık ilk aşamada 800 bin doz aşı aldı. Yıl sonuna kadar da milyonlarca doz daha aşı alınacak. Yine de 12 milyon 65 yaş üstü vatandaşın aşılanması oldukça uzun bir süreç olacak gibi duruyor.

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, kuzey yarımkürede yaşamın bahar başında normale dönebileceğini ve bahar başında kısıtlamaları kaldırmayı umduklarını belirtti. Bakana göre bu süreçte insanların önlem almaya ve düzenlemelere uymaya devam etmesi gerekiyor. BioNTech/Pfizer aşısının önümüzdeki günlerde ABD ve AB'de onay alması bekleniyor.