Fiyatları Cep Yakan Apple MacBook’lara 7 Sağlam Alternatif

Son zamanlarda fiyatları tavan yapan MacBook’lar, kullanıcıları diğer bilgisayar çözümlerine itiyor. Peki elimizde hangi seçenekler var?

Apple'ın MacBook ailesi, rakiplerine göre ön planda ve bunun için birkaç mantıklı neden var. Pil ömürleri diğer dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha uzun giden bu güçlü bilgisayarların, asıl kullanım amacı oyun oynamak değil. Günlük işleri hızlı bir şekilde halletmek için tasarlanıyorlar. Son fiyat güncellemeleriyle 9.199 TL’den satılmaya başlanan MacBook'ların etiketiı 21.499 TL gibi çılgın seviyelere de ulaşabiliyor.

Bu yazımızda sizler için Apple’ın MacBook’larının yerine geçebilecek, aynı amaca uygun, diğer markalara ait ve daha uygun fiyatlı 7 alternatifini derledik.

Not: Listemizdeki dizüstü bilgisayarlar pahalıdan ucuza sırlanmıştır. Bütçenize ve isteklerinize en uygun bilgisayarı aşağıdan bulabilirsiniz.

7. Dell XPS 13 9360

İşlemci: Intel Core i7 8550U

Intel Core i7 8550U RAM: 8 GB DDR3L

8 GB DDR3L Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics 620 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Ağırlık: 1,30 kg

1,30 kg Dokunmatik Ekran: Var

3200X1800 çözünürlüğündeki ekranının ince çerçeveli olmasıyla öne çıkan 13 inçlik XPS 13, mat ekran tercih eden kullanıcıları cezbediyor. Sadece 8 mm kalınlığında olan dizüstü bilgisayar, SD Card slotunun bulunmasıyla çeşitli işlerde kullanılabiliyor. Windows Hello yüz tanımanın desteklendiği yılların dizüstü bilgisayar üreticisi Dell’in XPS 13 9360 cihazında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Onlarca çeşit konfigürasyonu bulunan dizüstü bilgisayarın özelliklerini verdiğimiz versiyonu ülkemizde 8.950 TL civarından satışa sunuluyor.

6. HP Spectre x360 13 AE001NT:

İşlemci: Intel Core i5 5200

Intel Core i5 5200 RAM: 8 GB LPDDR3

8 GB LPDDR3 Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5500

Intel HD Graphics 5500 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Ağırlık: 1,47 kg

1,47 kg Dokunmatik Ekran: Var

HP’nin 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar modeli olan Spectre x360, gerektiğinde tablet modunda kullanım imkanıyla oldukça başarılı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir touchpad’e sahip olan Spectre x360, aynı zamanda kalem desteğine sahip olmasıyla çeşitli kullanım senaryolarında kendini gösteriyor. Tablet modunda daha etkili olan kalemiyle çizimler, düzenlemeler yapabilir ve notlar alabilirsiniz. Ürünü satın aldığınız yere de bağlı olmakla beraber genelde kalemiyle beraber satılan hem tablet hem dizüstü bilgisayar HP Spectre x360, 6.000 TL civarında fiyatlandırılıyor.

5. ASUS VivoBook S14 S430FN

İşlemci: Intel Core i5 8265U

Intel Core i5 8265U RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Ekran Kartı: GeForce MX 150

GeForce MX 150 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Ağırlık: 1,4 kg

1,4 kg Dokunmatik Ekran: Yok

Apple MacBook’a olan benzerliğiyle tanına VivoBook S14, ince çerçeveli bir ekrana sahip. Yan tarafında USB-C girişin bulunan cihaz bu tür bağlantıları destekliyor. Cihazın 14 inç olması sebebiyle numerik tuş takımı maalesef bulunmuyor Ne var ki ASUS, buna bir çare getirmiş. Touchpad’in sağ üst kısmına ufak bir dokunmatik buton ekleyen ASUS, bu butona basıldığında touchpad’de numerik tuş takımı aydınlatmasının açılmasına ve bu sayede kullanıcılarının rakamsal işleri kolaylıkla halletmesine olanak tanımış. Ekran açıldığında zeminden yükselerek hava alan ve daha performanslı bir şekilde çalışmaya devam eden cihazın fiyatı 5.100 TL seviyelerinde.

4. ASUS ZenBook UX410UQ

İşlemci: Intel Core i7 7500U

Intel Core i7 7500U RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Ekran Kartı: GeForce 940 MX

GeForce 940 MX Depolama: 1TB HDD + 256 GB M2 SATA SSD

1TB HDD + 256 GB M2 SATA SSD Ağırlık: 1,4kg

1,4kg Dokunmatik Ekran: Yok

ASUS’un Zen serisinin klasik metalik yüzeyini taşıyan ZenBook UX410UQ dizüstü bilgisayar, sahip olduğu dahili ekran kartıyla oyun oynama deneyimini de kullanıcılarına sunuyor. Özellikle depolama konusunda başarılı olan cihaz, 3 adet USB girişini üzerinde barındırarak aynı anda birden çok işi yapılabilmesine olanak tanıyor. ZenBook serisinin zarafetini ilk bakışta gösteren UX410UQ ülkemizde 5.000 TL civarından satın alınabiliyor.

3. Lenovo Yoga 530 81EK00DUTX

İşlemci: Intel Core i5 8250U

Intel Core i5 8250U RAM: 4 GB DDR4

4 GB DDR4 Ekran Kartı: GeForce MX 130

GeForce MX 130 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Ağırlık: 1,67 kg

1,67 kg Dokunmatik Ekran: Var

Kalemle çalışmayı seviyorsanız bu bilgisayar çok hoşunuza gidecek. Hem tablet hem dizüstü bilgisayar 2’si 1 arada klasmanında bulunan Lenovo’nun Yoga serisi 530 dizüstü bilgisayarı, 14 inçlik ekranıyla birçok tabletten daha başarılı bir tablet modunu kullanıcılarına sunuyor. Her çalışma alanına uygun kullanımıyla Lenovo Yoga 4.800 TL civarında fiyatlandırılıyor.

2. Asus VivoBook 15 X512UF

İşlemci: Intel Core i5 8250U

Intel Core i5 8250U RAM: 8 GB DD4

8 GB DD4 Ekran Kartı: GeForce MX 130

GeForce MX 130 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Ağırlık: 1,75 kg

1,75 kg Dokunmatik Ekran: Yok

Gümüş renkteki tasarımı ve ince kenarlı ekranıyla göz kamaştıran Asus VivoBook 15 inç, eşsiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Sahip olduğu ekran kartı ile orta seviyedeki oyunları rahatlıkla oynatabilen (GTA 5 orta ayarlarda 85 fps) dizüstü bilgisayar, inceliği ve zarifliğiyle her ortama ayak uydurabiliyor. Sahip olduğu SSD depolama alanı ile bir elin parmaklarını geçmeyecek saniyede kullanıma hazır olan dizüstü bilgisayar listemizin en fiyat/peformans canavarı ürünü olarak yerini alıyor. Asus’un 15,6 inçlik bilgisayarı VivoBook 15 X512UF ülkemizde 4.300 TL civarında satışa sunuluyor.

1. Lenovo Yoga Book A12

İşlemci: Intel Atom x5 Z8550

Intel Atom x5 Z8550 RAM: 2 GB LPDDR3

2 GB LPDDR3 Ekran Kartı: Dahili

Dahili Depolama: 32 GB dahili ve 128 GB’a kadar harici artırılabilir

32 GB dahili ve 128 GB’a kadar harici artırılabilir Ağırlık: 990 gram

990 gram Dokunmatik Ekran: Var

Lenovo’nun bu bilgisayarı listemizdeki diğer bilgisayarların aksine Android ile çalışıyor. Windows ile çalışan programlar kullanıyorsanız ve yine Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar istiyorsanız bu maddeye dikkat ediniz. Lenovo’nun Yoga Book A12 modeli günlük işleri yapmak için oldukça ideal. Tablet moduna da sahip olan cihaz; internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek, film ve dizi izlemek, sosyal medya üzerinde etkin olmak, Word ve powerpoint sunum hazırlamak ve daha birçok iş için kullanılabilecek olan Lenovo Yoga Book A12 bilgisayar, dokunmatik bir klavyeye ve touchpade sahip. Lenovo’nun Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemli Yoga Book A12 bilgisayarı ülkemizde 1.600 ile 2.400 TL arasında fiyatlara satılıyor.