Çabuk Kaçırmayın: Football Manager 2026 ücretsiz demosu çıktı

FM 2026’nın ücretsiz demosu Steam ve Epic Games’te erişime açıldı. Demo sürümdeki ilerlemeniz, oyunu satın almanız halinde tam sürüme aktarılıyor.

Çabuk Kaçırmayın: Football Manager 2026 ücretsiz demosu çıktı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Football Manager 2026’nın demosu yayınlandı. Steam ve Epic Games üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen bu sürüm, tam oyun deneyimini kısa süreliğine sunuyor. Oyuncular teknik direktörlük kariyerlerine şimdiden başlayabiliyor.

Demo sürümde taktik oluşturma, transfer yapma ve maç yönetme gibi tam sürümdeki tüm özellikler yer alıyor. Tek farkı, sürenin sınırlı olması. Bu da oyunculara oyunu satın almadan önce kapsamlı bir ön izleme fırsatı sunuyor.

En güzel tarafı, demoda oluşturduğun kariyeri tam sürüme geçtiğinde kaldığın yerden devam ettirebilmen. Bu da vakit kaybı yaşamadan oyuna entegre olmayı kolaylaştırıyor.

Football Manager 2026 demo indirmek için tıklayın.

