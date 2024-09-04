Ford, otomobil sahiplerinin sinirini bozacak bir patent başvurusu yaptı. Patent, otomobillerde sizi izleyip reklam gösterecek bir sistemi gösteriyor.

Reklamlar, internetle birlikte artık hepimizin hayatının büyük bir parçası olmuş durumda. Günümüzde hem dijital dünyada hem de gerçek hayatta her yerde reklamlarla karşılaşıyoruz. Şimdi gelen bilgiler ise yakında arabaların içinde bile reklam görebileceğimizi gösteriyor.

ABD’li otomobil devi Ford, yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patentin amacı, arabalara reklamları entegre etmek.

Eğer sistem gerçek olursa yolcular izlenip ona göre reklam gösterilecek

Patent; konumunuz, gittiğiniz yol, hızınız, seyahat geçmişiniz, trafik ve daha fazlası veriden yararlanan bir sistemi tanımlıyor. Bu sistemin, edindiği bilgilere göre size hangi tür reklamı gösterebileceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca aracın ekranlarında kaç tane reklam göstereceğini bile belirleyecekmiş.

Kısacası Ford, kullanıcıyı izleyerek ona uygun sayıda farklı türlerden reklam gösterecek. Üretici ayrıca kullanıcının reklamlarla nasıl iletişim kurduğunu da inceleyecek. Reklamlara ve onların sayısına göre değişiklikler yapabilir. Hatta yolcular arasındaki konuşmaların dinlenip bu sırada reklamların azaltılabileceği, sessizken daha fazla reklam gösterileceği gibi bilgiler de var. Tüm bunlar, kulağa tam bir gizlilik kâbusu gibi geliyor.

Tabii ki bu bir patent başvurusu. Şirketler sürekli olarak onlarca başvuru yapıyorlar. Bunların çok azı gerçeğe dönüşüyor. Yani Ford modellerinde araç içi reklamların hayatımıza girmeme ihtimali de yüksek. Zamanla neler olacağını göreceğiz. Ancak şu kesin ki araçlarda reklam görmeyi ve gizlilik konusunda endişeleri hiçbir otomobil sürücüsü istemeyecektir. Bu yüzden böyle bir hamle gelirse Ford, çok ciddi tepkilerle karşılaşabilir.