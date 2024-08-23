Ford, elektrikli araç planlarında büyük değişikliklere gitti. Bir araç tamamen iptal edilirken çok merak edilen yeni elektrikli pickup'ı ise ertelendi.

Talebin istenilen seviyede olmaması nedeniyle son zamanlarda birçok otomobil devi elektrikli araçlara geçiş planlarında ertelemeler yapıyordu. Ford da bunlardan biriydi. ABD’li şirket, geçen ay 2030’da Avrupa’da tamamen elektrikli araç satma planından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Şimdi ise Ford’un elektrikli planlarında yeni büyük değişiklikler yaptığı görüldü. Bir proje iptal edilirken biri de ertelendi.

Bir proje tamamen iptal edildi, yeni elektrikli kamyonet ertelendi

Ford’un açıklamasına göre üç sıralı koltuklu elektrikli crossover çıkarma planları rafa kaldırıldı. Şirket bu aracı tamamen elektrikli yapmak yerine artık hibrit olarak piyasaya süreceğini ifade ediyor. Ayrıca farklı motor seçenekleri içereceği ve müşterilerin taleplerinin dinleneceği de söylenmiş.

Bunlar dışında büyük merakla beklenen tamamen elektrikli yeni pickup modelinin de ertelendiği aktarıldı. Şirketin açıklamasında aracın 18 ay ileriye itildiği belirtildi. Ford CFO’su John Lawler, bu aracın şu anda şirket için kâr oluşturmayacağını ifade etti. Bu elektrikli kamyonete T3 kod adı veriliyordu. Yeni erteleme de 2027’ye kadar gelmeyeceğini gösterdi. Şirketin Expedition benzeri elektrikli SUV'unu da birkaç ay önce 2027'ye ertelediğini belirtelim.

Ford’un da diğer markalar gibi elektrifikasyon sürecini yavaşlattığını düşündüğümüzde bu kararlar pek şaşırtıcı değil. Bu ertelemelerin ne kadar süre devam edeceğini bekleyip göreceğiz.