40 Milyon Dolar Ödüllü Fortnite World Cup Başladı

Fortnite severler, 40 milyon dolar ödül havuzlu turnuva 'Fortnite World Cup' için bekleyişe geçmiş durumda. Elemeleri cumartesi günü başlayan Fortnite Dünya Kupası finalleri 26-28 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek.

Milyonlarca oyuncusuyla dünya çapında bir fenomen olan oyun Fortnite, toplamda 40 milyon dolar dağıtacağı turnuvasının elemelerini başlattı. Dünyanın her yerinden oyuncuların katılım sağlayabileceği elemelerde, Azmin Zaferine ulaşmak için milyonlarca oyuncu mücadele edecek.

10 hafta sürecek elemelerde gösterdikleri performansa göre puan toplayacak oyuncular, 26-28 Temmuz'da düzenlenecek New York'taki finaller için bilet kapmak için canla başla savaşacaklar. Cumartesi günleri düzenlenen Çevrimiçi Açık Elemeler'de oyuncular, Avrupa bölgesi için TSİ 18.00-21.00 arasında 10 maçta gösterdikleri başarılarına göre puan toplayacaklar. En başarılı ilk 3000'e giren oyuncular, yine her hafta pazar günü düzenlenecek Finaller'de New York'a bilet kapmak için mücadele edecek.

Puanlama sistemi ise şöyle: Azmin Zaferi: 10 puan; 2.-5.'lik: 7 puan; 6.-15.'lik: 5 puan; 16.-25.'lik: 3 puan. Ayrıca oyuncuların kaydettiği her avlama için de ekstra 1 puan eklenecek.

10 hafta boyunca pazar günleri yapılan Finaller'e katılmaya hak kazanan oyuncular, haftalık finallerde 1 milyon dolar ödül havuzundan da pay alabilecek. Haftalık finallerde Tekli eleme birincileri 5.000 dolar, ikincileri 4.000, üçüncüleri de 3.000 dolar ödül kazanacaklar. Ödüller bin beş yüzüncülere 100 dolar olmak üzere kademe kademe azalacak. İkili takımlarda ise ödül alacak oyuncuların sayısı 1000 ile sınırlandırılsa da ödül miktarı iki katı civarında olacak. 10 haftanın sonunda Tekli ve İkili eleme birincileri New York'taki World Cup'a katılma hakkı elde edecek. Temmuz ayında New York'ta düzenlenecek büyük finallerin ödül havuzu ise 30 milyon dolar değerinde.

Maçların programına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.