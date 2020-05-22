Fortnite'te Nolan'ın Yeni Filminin Fragmanı Yayınlanacak

Epic Games’in ünlü battle royale oyunu Fortnite, bu gece özel bir etkinliğe hizmet edecek. Oyuncular, Party Royale modunda saat başı olacak şekilde Tenet’in fragmanını izleyebilecekler.

Daha önce gerçekleştirdiği konserlerle bir oyundan daha fazlası olduğunu kanıtlayan Fortnite, bu gece Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’in fragmanının gösterimini yapacak. Fortnite’ın herhangi bir silah olmadan sadece eğlenceye yönelik oyun modu olan “Party Royale” üzerinde gerçekleşecek tanıtım, Türkiye saatiyle bu gece 03.00’da gerçekleşecek.

Prömiyerin bu gece saat 03.00’te yapılmasının ardından oyun içerisinde her saat başı yeniden oynatılacağı açıklandı. Yani eğer ilk prömiyeri kaçırdıysanız çok fazla üzülmenize gerek yok. Sonraki gösterimleri yakalayarak dünyanın en ünlü yönetmenlerinden biri olan Nolan’ın yeni filminin fragmanını ilk izleyenlerden biri olabilirsiniz.

Etkinliğin şu an için ne kadar süreceği bilinmiyor, ancak Tenet’in fragmanını ve Fortnite’ın nasıl bir etkinlik düzenleyeceğini merak ediyorsanız, bu gece saat başlarında Party Royale oyun modunu kontrol edebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dünya prömiyeri için Party Royale’de kendinize ön sıralardan yer kapın!

08:00 ET (Türkiye saati ile 03:00)’den başlayarak her saatin başında büyük ekranda Christopher Nolan’ın @TENETFilm’in en son fragmanını yakalayın. Zaman dolmadan izleyin.”

Fortnite, daha önce de popüler film ve TV dizileri ile bazı ortaklıklar kurmuştu. Geçen yıl Star Wars ile ortaklık kuran Epic Games, Fortnite içerisinde Star Wars'tan bir klip göstermişti. Ayrıca Marsmallow, Travis Scott gibi ünlü şarkıcılarla devasa konserler de vermişti.

Party Royale modunda gerçekleşecek

Geçmişteki olayların aksine, Tenet fragmanı Party Royale modunda gerçekleşecek. Epic Games’e göre bu oyun modu, deneysel ve gelişen bir alan. Bu modda diğer oyuncuları keşfettiğiniz gibi, engel parkurları, tekne yarışları ve pek çok diğer rekabet öğeleri bulunuyor. Ayrıca herhangi bir silah olmadığı için, tüm odağınız eğlence oluyor.