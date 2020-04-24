Travis Scott Konserini 12 Milyon Fortnite Oyuncusu İzledi

Dün akşam Fortnite’ta düzenlenen ve Travis Scott’ın yer aldığı Astronomical adlı etkinliğe 12,3 milyondan fazla izleyici katıldı. Açıklama, Fortnite’ın resmi Twitter hesabından yapıldı.

Bundan 3 yıl önce yayınlanan ve çıktığı gibi oyun dünyasında istatistikleri altüst eden Fortnite, günümüzde eskisi kadar popüler olmasa da hâlâ milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Son aylarda Fortnite’ın geçirdiği inanılmaz değişime şahit olduk. Oyun, artık bir Battle Royale oyunu olmanın yanı sıra devasa bir platform hâline geldi.

Fortnite’ı adeta bir performans platformu hâline getirmeyi başaran Epic Games, bu yolda ilerlemeye gelişerek devam ediyor. Daha önce canlı olarak Marshmello konserinin ve Star Wars: Rise of Skywalker’ın özel gösteriminin gerçekleştirildiği oyun, dün akşam ünlü rap sanatçısı Travis Scott’ı ağırladı.

Konseri 12,3 milyon kişi izledi:

Daha önceki konserlerde de kendi çapında rekorlar kırmayı başaran Fortnite, dün yeni bir rekor daha kırdı. Oyun içinde verilecek Travis Scott konserini izleyen oyuncu sayısı, konser boyunca Fortnite tarafından yapılan Twitter paylaşımlarına göre 12,3 milyonu aştı.

Fortnite’ın Yıldızlar Serisi’ne katılan Travis Scott’ın ‘Astronomical’ isimli dün akşamki konseri yalnızca 10 dakika sürdü. Konser boyunca oyuncular; her parçaya ve bölüme uygun temalarda yolculuk etti, şarkıdaki her ritmin yansıtıldığı muhteşem görüntüleri izledi.

Dün akşam Fortnite’taki Travis Scott konserini kaçırdıysanız kendinizi üzmenize gerek yok. Travis Scott konseri, Fortnite’ta 26 Nisan gününe kadar her akşam tekrarlanacak. Fortnite üzerinden Travis Scott’ın muhteşem konserlerini izlemek ve bu deneyimi tatmak için aşağıdaki tarih ve saatlerde (Türkiye’ye göre) oyunda olmanız yeterli:

25 Nisan 2020 Cumartesi 07:00

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:00

26 Nisan 2020 Pazar 01:00

Astronomical etkinliği süresince etkinlik temalı kıyafetlere ve birçok eşyaya ücretsiz olarak sahip olabilir, verilen görevleri yaparak daha fazla eşyayı edinebilirsiniz. Astronomical konserlerinden birinin nasıl göründüğünü öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Fortnite'ın ilk Travis Scott konseri: