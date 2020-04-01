Fortnite, Oyunundaki El Bombasını Geçici Olarak Kaldırdı

Birçok oyuncunun severek oynadığı Fortnite üzerinde bir hatanın kötüye kullanılması üzerine Epic Games el bombası kullanımını yasakladı. Bu hatadan kullanan oyuncular, tek seferde birden fazla el bombası fırlatabiliyordu.

Son yıllarda oyun piyasasına damga vuran Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, birçok oyuncu el bombasının silah olarak kullanıldığını fark ettikten sonra el bombası kullanımını engelledi. Bu hatadan faydalanan oyuncular envanterinde bulunan el bombalarının hepsini tek seferde fırlatıyordu, Epic Games bunun yapılmayacağından emin olmak için geçici bir süreliğine el bombası kullanımını kısıtladı.

Yenilik Twitter'dan duyuruldu

Geliştirici, el bombası kullanımının kısıtlandığını Twitter'dan ''Battle Royale'deki bir sorun nedeniyle el bombası kullanımı geçici olarak engellendi. El bombası yeniden kullanılabilir olduğunda bir güncelleme yapacağız'' açıklamasıyla duyurdu. Bazı kullanıcılar bunu neşeli biçimde karşılarken bazıları da bu duruma zamanında el atılmasından memnundu.

Battle Royale modunda, bir kullanıcının 6 taneye kadar el bombası taşıyabilmesi bazen gerçekten büyük sorunlara yol açıyordu. 6 bomba aynı anda patladığında, diğer oyuncuların sinirlenmesinin yanı sıra teknik sorunlar da ortaya çıkabiliyordu. Creative modda sınırsız sayıda el bombası taşındığını da göz önüne alırsak orada daha da büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Dot Esports'a göre, oyuncular bu hatadan yararlanmak için bilgisayar faresinin ateş ayarlarını değiştirmeleri gerekiyordu. Bu ayar bir kere değiştirildikten sonraysa sayısız patlama ortaya çıkıyordu. Bu hatanın kullanılması için bilgisayar faresinde ayar değişikliği yapılması gerekiyordu ancak PlayStation sistemlerinde bu mümkün değildi. Yani bu hata sadece bilgisayar sistemlerinde uygulanıyordu.

Şu anda, Fortnite üzerinde Deadpool ile alakalı bir içerik bulunuyor. Mücadelelerden biri Deadpool posterlerine hasar vermekle alakalı. Oyuncular bu içeriğe bir hayli ilgi gösteriyor. Fortnite, şu anda Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve bilgisayar platformlarında bulunuyor.