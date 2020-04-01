Fortnite Haritasındaki Yat, Deadpool Temasıyla Güncellenecek

Deadpool'un popüler battle royale oyunu Fortnite'taki etkileri devam ediyor. Oyunun haritasındaki yat, yakında tamamıyla Deadpool temasıyla güncellenebilir.

Epic Games, Fortnite 2. Sezon 2. Bölümde haritadaki yatta değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Deadpool, yatı işgal edecek. Deadpool temalı yatın yakında battle royale oyununa eklenmesi bekleniyor.

Fortnite'ın 12.30 güncellemesinin yayınlanmasının ardından, veri madencileri oyunun dosyalarını inceledi ve sonraki güncellemelerde gelebilecek içeriklere dair ipuçları aradı. Görünüşe göre battle royale oyunu için çift tabanca, temalı bir ikmal balonu ve Deadpool yatı gibi içerikler yolda.

Yatın görseli çok kaliteli olmasa da dış tasarıma dair bazı ipuçları sunuyor. Fortnite'ın yeni yatı elbette Deadpool renklerinde olacak. Güvertedeki yer alan helikopter pistinin yerini Deadpool logosu alacak. Ayrıca geminin üst kısmında da bir Deadpool balonu var.

Fortnite sızıntılarıyla tanınan Makks, Deadpool yatının dıştan ve içten görüntülerini içeren bir video paylaştı. Görüntülerde yatın adeta Deadpool'un evi gibi tasarlandığı görülüyor. Ortada devasa bir Deadpool heykeli ve duvarlarda kahramanın resimleri yer alıyor. Yatın ön kısmı ise Deadpool'un odası olarak tasarlanmış.

Fortnite'ın Deadpool Yatından görüntüler: