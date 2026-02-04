Tümü Webekno
Fransa'da X Ofisine Baskın Yapıldı

Fransız savcılığı, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunun Paris ofislerine baskın düzenledi. Soruşturma; yasa dışı içerikler, algoritma kullanımı ve yapay zekâ aracı Grok’un ürettiği çıktılar üzerinden yürütülüyor. Musk ve eski CEO’nun da ifadeye çağrıldığı iddia ediliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elon Musk’ın satın almasının ardından hemen her hamlesiyle gündem olan X (eski adıyla Twitter), bu kez Fransa’da ciddi bir soruşturmayla karşı karşıya. Fransız savcılığı, platformun Paris’teki ofislerinde resmî arama ve inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan baskın, ilk bakışta sıradan bir denetim gibi görünse de işin ucu oldukça hassas başlıklara dayanıyor. Yetkililer, X’in hem içerik denetleme politikalarını hem de algoritma ve yapay zekâ kullanımını mercek altına almış durumda.

Soruşturmanın Odağında X ve Grok Var

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, X üzerinde yayılan çocuk istismarı içeriği, cinsel deepfake’ler ve soykırım inkârı gibi yasa dışı ve zararlı paylaşımlar temel başlıklar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok isimli sohbet botunun da incelemeye alındığı belirtiliyor.

İddialara göre Grok, bazı kullanıcı isteklerine izinsiz ve cinsel içerikli deepfake çıktılar üretebiliyor. Fransız makamlar, bu durumun hem kişisel hakları hem de ülkenin dijital güvenlik yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Elon Musk ve Eski CEO İfadeye Çağrıldı

Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken kısmı ise üst düzey yöneticiler. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre Elon Musk ve X’in eski CEO’su Linda Yaccarino, soruşturma kapsamında gönüllü ifade vermeye davet edildi.

X cephesinden ise sert bir tepki geldi. Şirket, yapılan aramaların siyasi motivasyonlu olduğunu savunurken, Musk da sürecin ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu ima eden açıklamalarda bulundu. Fransız savcılığı ise bu iddiaları reddediyor ve soruşturmanın tamamen çocuk güvenliği ve yasa ihlalleri üzerine kurulu olduğunu vurguluyor.

