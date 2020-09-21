Freedom Fighters, 17 Yıl Aranın Ardından Geri Döndü

Geliştiriciliğini IO Interactive'in üstlendiği üçüncü şahıs nişancı oyunu Freedom Fighters'ın dijital sürümü yıllar sonra Windows 10 için yayınlandı. PEGI tarafından yeniden derecelendirilen oyun; GOG.com, Steam ve Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak.

Hitman serisiyle tanıdığımız Danimarka merkezli oyun geliştiricisi IO Interactive'in ilk olarak 2003 yılında PlayStation 2, GameCube, Xbox ve Windows için geliştirdiği üçüncü şahıs nişancı oyunu Freedom Fighters, 17 yıl aranın ardından GOG.com, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla tekrardan PC'ye geliyor.

Oyunun ilk olarak PEGI tarafından yeniden derecelendirilmesi, bazı söylentilere yol açmıştı. PEGI'nin sitesinde görünmesinden kısa süre sonra GOG, oyunu %34 indirimli bir şekilde satışa sundu. Şu anda GOG.com'da 9,89 dolardan (75 TL) listelenen oyunun yayıncılığını, 2017 yılında Square Enix'ten ayrılarak bağımsız bir stüdyo haline gelen IO Interactive üstleniyor.

Freedom Fighters nasıl bir oyun?

Sovyetler Birliği'nin New York'u istila edip işgal ettiği alternatif bir tarihte geçen oyunda, Amerikalı musluk tamircisi Christopher Stone karakterini kontrol ediyoruz. Zamanla bir direniş örgütünün liderine dönüşeceğimiz Freedom Fighters'ta direnişi büyütmek ve 12 özgürlük savaşçısının stratejik çatışmalara yönlendirmek için komuta sistemini kullanıyoruz.

Karizma tabanlı asker toplama sisteminde ödül puanları, özgürlük savaşçılarını kurtarmaya veya çok önemli düşman bölgelerini ele geçirmeye bağlı. Esirleri kurtardığımız zaman puan kazanacağımız bu oyunda ayrıca makineli tüfek, el bombası, roket ve molotof kokteyli gibi birçok farklı silah bulunuyor.

Freedom Fighters sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Pentium 4 1,5 GHz ya da Athlon XP eş değeri

: Pentium 4 1,5 GHz ya da Athlon XP eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı

: %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Pentium 4 2,4 GHz ya da Athlon XP / 64 bit eş değeri

: Pentium 4 2,4 GHz ya da Athlon XP / 64 bit eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı

: %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Freedom Fighters, şu anda GOG.com'da %34 indirimle yaklaşık 10 dolardan satışa sunuluyor. IO, oyunun ayrıca Epic Games ve Steam üzerinden de satışa çıkacağını belirtiyor.