Fenomen Oyun Devil May Cry 5, PS5 ve Xbox Series X'e Geliyor

Capcom, fenomen hale gelen oyunu Devil May Cry 5'in PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümünün geleceğini duyurdu. "Devil May Cry 5 Special Edition" olarak isimlendirilecek sürüm, hem teknik hem de içerik açısından zenginleşmiş şekilde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Capcom, geçtiğimiz yıl içerisinde popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Devil May Cry'ın son üyesini piyasaya sürdü. Yayınlandığı dönemde oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan oyun, bugün Xbox One, PlayStation 4 ya da PC platformlarında oynanabiliyor. Ancak oyuncuların, bu oyuna PlayStation 5 ve Xbox Series X üzerinden de erişebilecekleri açıklandı.

Capcom tarafından yapılan açıklamalarda, fenomen hale gelen oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümü duyuruldu. Kasım ayında piyasaya sürülecek oyun "Devil May Cry 5 Special Edition" olarak isimlendirilecek. Oyuncular, Devil May Cry 5'in yeni sürümünde çok sayıda yenilikle karşılaşacaklar.

Oyunun yeni sürümü hem içerik hem de teknik açıdan zenginleştirildi

Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom için de ayrı bir yere sahip olacak. Çünkü şirket, ilk kez Devil May Cry 5 Special Edition'la yeni nesil oyun konsollarında boy gösterme imkanı yakalayacak. Bunun farkında olan şirket, oyunculara en iyi deneyimi sunabilmek için elinden geleni ardına koymamış gibi görünüyor. Çünkü Devil May Cry 5'in yeni sürümü hem teknik hem de içerik açısından zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkacak.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Devil May Cry 5 Special Edition, ışın izleme ve 3 boyutlu ses teknolojisi gibi yeniliklere sahip olacak. Ayrıca oyunseverler, Devil May Cry 5 Special Edition'ı 4K çözünürlükte 120 fps'ye kadar oynayabilecekler.

Devil May Cry 5 Special Edition'da ekstra iki oyun modu olacak

Capcom, yeni nesil konsollar için hazırlanan Devil May Cry 5 Special Edition'ın ekstra iki oyun moduna sahip olacağını söylüyor. Bu modlar, "Efsanevi Kara Şövalye" ve "Turbo" olarak isimlendirilecek. Turbo Modu, oyunun genel oynanış hızını yüzde 20 artıracak. Bu sayede oyunculara daha hareketli bir Devil May Cry 5 deneyimi sunulacak. Efsanevi Kara Şovalye Modu ise yeni bir zorluk seviyesi olarak karşımıza çıkıp, bu oyunu çok daha zorlayıcı bir hale getirecek.

Geliştirici ekip, oyunun yeni sürümündeki ekstra içeriklerin bu iki modla sınırlı olmayacağını söylüyor. Yapılan açıklamalara göre Devil May Cry 5 Special Edition, Deluxe Sürüm ve EX Color Pack'i de içerek. Ayrıca Devil May Cry 5 hayranları, oyunun yeni sürümünü Vergil olarak da oynayabilecekler. Bu sayede oyunculara, zengin içeriklere sahip bir deneyim sunulmuş olacak.

Devil May Cry 5 Special Edition, önce dijital olarak piyasaya sürülecek

Devil May Cry 5 Special Edition, kasım ayında ilk olarak dijital sürüm şeklinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Şirket, ilerleyen dönemlerde de oyunla ilgili yeni açıklamaların yapılacağını, fiziksel sürüm için tarih verileceğini ifade ediyor. Yani bu oyuna diskli bir şekilde sahip olmak isteyen oyunseverler, muhtemelen bir süre beklemek zorunda kalacaklar.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalarda, Devil May Cry 5 Special Edition'ın fiyatına ilişkin bir değerlendirmede bulunulmadı. Ayrıca oyuna zaten sahip olan oyuncuların, bu sürüm yükseltmesine nasıl sahip olacakları da belirsizliğini koruyor. Devil May Cry 5 hayranları, önümüzdeki günlerde Capcom'un yapacağı açıklamalara kulak kesilecekler gibi görünüyor.