Emlak Kralının Sanat Eserleri 7 Milyar TL'ye Satıldı

ABD'li emlak kralı Harry Macklowe ile Linda Macklowe'un boşanmak için satması gereken sanat eseri koleksiyonu açık artırmaya çıkarıldı. 35 parçalık tablo ve heykel için tam 676 milyon dolar para toplandı.

ABD'nin en büyük emlak krallarından bir tanesi olan Harry Macklowe ile eşi Linda, birkaç yıldır boşanma kararlarıyla gündemde. Kararın gündemde olmasının esas nedeni ise mahkemenin verdiği bir karar. 2018 yılında verilen karara göre çift, boşanmak için mal varlığını ikiye bölmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz gün de bu mal varlığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Emlak kralının satmaya değer mal varlığının bir bölümü, özel bir koleksiyondu. Dünyanın en ünlü ressamları ile heykeltraşlarının ellerinden çıkan ürünlerden oluşan bu koleksiyon, New York'ta hizmet vermekte olan Sotheby's isimli şirketin oluşturduğu açık artırma etkinliğinde satışa çıkarıldı. Koleksiyona ait parçalar, rekor fiyatlardan alıcı buldu.

Satılan parçalar için 676 milyon dolar toplandı

Koleksiyonda satışa sunulan ürünlerden en pahalıya satılanı Mark Rothko tarafından oluşturulan "No 7" isimli tabloydu. Kim olduğu bilinmeyen alıcı, bu tablo için aileye tam 82,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Reuters, söz konusu tablonun yeni sahibinin bir Asyalı bir zengine gittiğini ileri sürdü. Koleksiyonda yer alan diğer parçaların bazıları ise 61,2 milyon dolar ile 48,5 milyon dolar gibi uçuk rakamlardan alıcı buldu. İşte bunların tamamının toplamı, 676 milyon dolar (yaklaşık 7 milyar TL) olarak kayda geçmiş oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, özellikle de Linda Macklowe'un önemli bir koleksiyoncu olduğu ve parça başına ödenen ücretlerin makul seviyelerde olduğu ifade edildi. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamalarda ise sergilenen tüm ürünlerin satıldığı, önümüzdeki yıl bir açık artırma daha yapılacağını ve o açık artırmada 35 eserin daha satışa sunulacağı ifade edildi.