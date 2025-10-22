Kararları Etkileyeninden Performans Ölçenine: Futbolda Giderek Yaygınlaşan 5 Teknoloji

Futbol artık sadece koşmak ve skor yapmakla sınırlı değil; akıllı sistemler, sensörler ve büyük veri analizleriyle oynanıyor. Bu içerikte, sahaya son birkaç yılda inen beş teknolojiye bakıyoruz.

Son yıllarda, FIFA ve kulüpler sadece oyuncu kadrolarını değil, sahadaki ve tribündeki deneyimi de teknolojilerle yeniden şekillendiriyor. Hakem kararlarından performans analizine, taraftar etkileşiminden yayın teknolojisine kadar pek çok alanda “oyunun ötesinde” bir futbol var.

Bu dönüşüm, geleneksel oyunun sınırlarını zorluyor: sensörlerle donatılmış toplar, yapay zekâ destekli görüntü analizi ve akıllı giyilebilir cihazlar gibi teknolojiler sayesinde sahada ve dış sahada “veri” artık maçın gizli takım arkadaşı ve her sene giderek gelişiyor.

Genius Sports yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT)

Premier League’de 2025 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmasıyla yeniden gündeme gelen GeniusSports Semi-Automated Offside Technology (SAOT), ofsayt kararlarını çok daha hızlı ve hatasız vermek için geliştirilen bir sistem. Teknoloji, stadyumun etrafına yerleştirilen yaklaşık 30 özel kamerayla çalışıyor. Bu kameralar, sahadaki tüm oyuncuların vücut noktalarını (yaklaşık 10.000 veri noktası) ve topun konumunu saniyede yüz kare hızında takip ediyor. Topa temas anı tespit edildiğinde sistem, hangi oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğunu otomatik olarak belirleyip VAR hakemine görsel bir öneri sunuyor.

Bu teknoloji sayesinde VAR odasındaki hakemler artık manuel çizimlerle uğraşmadan çok daha hızlı karar verebiliyor. Yine de son karar insana ait; sistem yalnızca pozisyonu analiz edip destek veriyor. Böylece hem hata payı azalıyor hem de oyundaki duraksama süresi önemli ölçüde kısalıyor.

SAOT için farklı teknoloji sağlayıcıları da var ve daha önce 2022 Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük organizasyonlarda da başarıyla uygulanmıştı. Ülkemizde ise 2024 yılında kullanılmaya başlanmıştı.

Playermaker 2.0 Ayak Sensörü Sistemi

Playermaker 2.0, futbolcuların performansını doğrudan ayak üzerinden ölçen gelişmiş bir sensör teknolojisi. Kramponun yan tarafına takılan bu küçük cihaz, oyuncunun her iki ayağındaki hareketleri ayrı ayrı analiz ediyor. Böylece yalnızca koşu mesafesi veya hız değil; topa kaç kez, hangi ayakla ve hangi bölgeyle temas edildiği gibi teknik detaylar da ölçülüyor. Sistem, saniyede bin örnekleme yapabilen jiroskop ve ivmeölçerlerle çalışır, böylece her hareket milisaniye hassasiyetinde kaydediliyor.

Premier League ve MLS gibi üst düzey liglerdeki profesyonel takımların da tercih ettiği Playermaker, antrenmanlarda ve maçlarda oyuncunun teknik becerilerini nesnel verilerle değerlendirmeye imkân tanıyor. Top kontrolü, pas hızı, şut sıklığı ve denge analizi gibi detaylar uygulama üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

STATSports ''Apex Athlete Series” GPS/Performans İzleme Cihazı

Bu cihaz, saha üzerindeki oyuncu performansını GPS ve sensör verileriyle detaylı şekilde ölçmeyi sağlıyor. Oyuncu, üzerindeki yelek içerisine yerleştirilen cihazı maçta veya antrenmanda giyiyor; cihaz toplam mesafe, maksimum hız, sprint sayısı, ivmelenme-yavaşlama gibi 16’dan fazla önemli metriği kaydediyor. ￼

Elde edilen bu veri, sadece “kaç metre koştu” düzeyinde kalmıyor; yoğunluk, yüklenme, pozisyon haritaları (heat maps) ve sahanın hangi bölgelerinde daha çok aktif olunduğu gibi taktiksel çıkarımlara imkan tanıyor. Böylece hem oyuncu hem de teknik ekip, antrenman ve maç sonrası analizlerle doğru kararlar alabiliyor.

Hawk‑Eye Innovations Maç İçi Görüntü + Hakem Teknolojileri

Hawk-Eye Innovations, futbol maçlarında karar doğruluğunu artırmak için geliştirilen en gelişmiş görüntü ve hakem destek sistemlerinden biri. Çok açılı yüksek hızlı kameralarla çalışan sistem, topun tam konumunu milimetrik hassasiyetle belirliyor. Bu teknoloji sayesinde gol çizgisi teknolojisi (Goal-Line Technology) ve VAR kararları, insan hatasından büyük ölçüde arındırılıyor. Hawk-Eye, sahadaki tüm hareketleri 3D ortamda yeniden oluşturarak hakemlere saniyeler içinde doğru açılardan görüntü sağlıyor.

Sistem, sadece tartışmalı pozisyonları çözmekle kalmıyor; aynı zamanda pas yolları, topun hızı, oyuncu pozisyonları ve şut açıları gibi teknik verileri de analiz ediyor. Premier League, Serie A ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey liglerde aktif olarak kullanılan Hawk-Eye, modern futbolun “gözlemci zekâsı” haline gelmiş durumda. İnsan gözüyle kaçabilecek en küçük temas ya da çizgi ihlali bile artık anlık olarak tespit edilebiliyor.

Pixellot Air / Air NXT Tam Saha Görüntü + Top/Oyuncu İzleme Kamera Sistemi

Bu sistem, saha üzerindeki tüm oyunu otomatik olarak kaydeden ve analiz eden bir “tam saha görünüm + oyuncu/top izleme” kamera çözümü. Kamera, çift 12 MP lensli 4K çekim kapasitesine sahip; böylece sadece topu değil, oyunun tüm mikro-hareketlerini yakalıyor. ￼

Ayrıca sistem AI destekli üretim/analiz altyapısı sunuyor; otomatik vurgular, geniş panorama + taktiksel görüntü seçenekleri, yüksek kapasite depolama ve canlı yayın imkânı gibi özelliklerle kulüpler ve akademiler için güçlü bir veri-kaynak haline geliyor.