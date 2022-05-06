Galatasaray Üniversitesi Google Developer Students Club tarafından bu sene Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek olan Future in Tech etkinliği 13 Mayıs'ta başlıyor.

Teknoloji alanındaki tüm yenilikleri yakından takip etmek; takip etmekle kalmayıp bu yeniliklerin bir parçası gibi hissetmek isteyen herkesin büyük keyif alacağı Future in Tech, 13 Mayıs'ta başlıyor.

Galatasaray Üniversitesi Google Developers Students Club tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek etkinlikte katılımcıları ödüllü bir Python hackathon'u ve alanında uzman konuşmacıların katılımıyla birbirinden verimli oturumlar bekliyor.

Gündemi yakalamak, öğrenmek ve kazanmak için harika bir etkinlik

Blockchain'den metaverse'e, yapay zekadan girişimciliğe pek çok konuyu alanında uzman profesyonellerden dinleyeceğiniz etkinlik, 13 Mayıs günü Python hackathon'u ile başlayacak. 48 saat süren hackathon devam ederken 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde aynı zamanda konuşmacıların oturumları gerçekleşecek.

Yarışmanın kazananları 15 Mayıs günü açıklanacak ve para ödülünün yanında projelerini hayata geçirmek üzere kredi ödülü de elde edecek. Siz de bu etkinliğin bir parçası olmak isterseniz buraya tıklayarak etkinlik sayfasını inceleyebilirsiniz.