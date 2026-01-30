Samsung Galaxy S26 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Neredeyse Kesinleşti!

Sızdırılan bir davetiye görüntüsü, Galaxy S26 serisinin tanıtılacağı Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini ortaya çıkardı.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisi dünya çapında büyük heyecanla bekleniyor. Telefonların şubat ayında tanıtılacağı konuşuluyordu ancak lansmanın tam olarak hangi tarihte gerçekleşeceği belli değildi. Samsung’dan da konuya ilişkin bir açıklama görmemiştik.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, yine Galaxy Unpacked olarak adlandırılacak etkinliğin davetiyesi olduğu iddia edilen bir görsele ulaşmayı başardı. Görsel, etkinliğin tarihini bizlere gösterdi.

Galaxy S26 serisi, 25 Şubat’ta tanıtılacak

Eğer bu görsel doğruysa Samsung Galaxy S26 serisinin lansmanı olacak yeni Galaxy Unpacked etkinliği, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Uzun zamandır birçok söylenti etkinliğin bu tarihte olacağı yönündeydi. Bu yüzden sızıntının doğru çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisinin tanıtıldığını göreceğiz. Telefonlara ek olarak Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro’dan oluşacak Buds 4 kablosuz kulaklıklar da gösterilecek. Tabii ki önceki senelerde olduğu gibi Galaxy AI yapay zekâ özelliklerinin bu yılki etkinlikte de öne çıkmalarını bekliyoruz.