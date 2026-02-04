Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games bu hafta verdiği ücretsiz oyunların üstüne bir oyunu daha ücretsiz olarak dağıtıyor.

Epic Games oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son dönemde art arda ücretsiz oyunlar dağıtan platform, haftalık klasik ücretsiz oyun kampanyasına ek olarak bir oyunu daha kısa süreliğine tamamen ücretsiz yaptı.

Bu hafta ücretsiz olan diğer oyunların ardından bu kez ücretsiz olan yapımın adı ise 15 TL değerindeki Find the Oil Racing Edition.

Find the Oil Racing nasıl bir oyun?

Oyun, çalınan petrolü geri almak için zorlu arazilerde farklı araçlarla yarıştığınız, adrenalin dolu bir deneyim sunuyor ancak ilk bakışta, PC oyunu olmasına rağmen daha çok basit bir mobil oyunu andırıyor diyebiliriz.

Eğer koleksiyonunuzu genişletmeyi seviyorsanız, bu oyunu şu anda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

