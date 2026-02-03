Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google, yapay zekâyı tüm uygulamalarına entegre etmeye devam ediyor. Yakında Gemini destekli gelecek yeni özellik ile Google Maps'te sohbet ederek düzenleme yapmak mümkün olacak.

Google, yapay zekâ modeli Gemini’ı tüm uygulamalarına entegre etme konusunda gaza basmış durumda. Bu dönüşümden payını alan son uygulama ise Google Maps oldu. Yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna gelen Gemini destekli yeniliklerin ardından, şimdi de Google Maps’in en güçlü özelliklerinden biri olan topluluk düzenlemeleri baştan aşağı değişiyor.

Google Maps’te kullanıcılar uzun süredir “Düzenleme öner” seçeneğiyle bir mekânın adı, konumu, çalışma saatleri, internet sitesi ya da telefon numarası gibi bilgileri güncelleyebiliyordu. Mevcut sistemde bu işlem, tek tek alanlara gerekli bilgiler girilerek yapılıyor.

Yeni özellik böyle görünüyor:

Bugün ise ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google, bu süreci Gemini destekli bir sohbet deneyimine dönüştürmeye hazırlanıyor. Google Maps’in yeni sürümünde keşfedilen kodlar, “Düzenleme öner” bölümünün yakında bir sohbet botu arayüzü ile çalışacağını gösteriyor.

Yeni sistemde kullanıcılar, düzenleme yapmak istedikleri bilgileri doğal bir dille yazabilecek. Örneğin “Bu kafe artık 22.00’de kapanıyor” demek yeterli olacak. Gemini bu talebi anlayacak ve doğrudan Google’ın inceleme sürecine gönderecek.

Elbette dikkatli olmak şart. Yapılan her öneri otomatik olarak Google’a iletilecek ve onaylanırsa yayına alınacak. Şu an için sistem biraz yavaş çalışsa da bu durumun özellik herkese açılmadan önce iyileştirilmesi bekleniyor.