Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Steam, dünya çapından indirme istatistiklerini içeren verileri güncelledi. Verilerde oyun indirme konusunda Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları da yer aldı.

Yıl 2026 olmuşken internet hızı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcıların en çok önem verdiği konular arasında. Maalesef hâlâ çoğu ülkelere göre hız konusunda geride kalıyoruz. Oyun indirmede de bu hızların durumunu görebiliyoruz. Peki Türkiye’de en hızlı internet sağlayıcıları kimler?

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, dünya çapındaki birçok ülkeden verileri içeren haftalık “Steam İndirme İstatistikleri”nin yenisini yayımladı. Bu verilerde ortalama indirme internet hızları da yer aldı ve Türkiye’deki en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu.

Steam’e göre Türkiye’deki en hızlı indirme oranı sunan internet sağlayıcıları ve ortalama hızları

Turknet - 101,4 Mbps Turkcell Superonline - 63,2 Mbps Turksat - 56,8 Mbps Millenicom - 42,2 Mbps 39,1 Mbps Vodafone - 36,3 Mbps

Verilere baktığımızda şaşırtmayan bir şekilde TurkNet’in 101,4 Mbps ile zirvede yer aldığını görebiliyoruz. Onu 63,2 ile Turkcell Superonline takip ediyor. Üçte 56,8 ile Turksat, dörtte ise 42,2 ile Millenicom bulunuyor.

Bunun dışında Türkiye’deki Steam kullanımında ve oyun indirmelerdeki ortalamalarda paylaşılmış. Ülkemizdeki toplam bayt, 32,9 PB olarak açıklanırken ortalama indirme oranı ise 51,1 Mbps. Global Steam trafik oranı ise %1,8 civarlarında. Karşılaştırma yapacak olursak ortalama indirme hızları ABD’de 165 Mbps, Fransa’da 159,3 Mbps, Almanya’da 86,6 Mbps, İspanya’da 169,6 Mbps, Birleşik Krallık’ta 114,4 Mbps civarlarında. Yani birçok ülkenin gerisindeyiz.