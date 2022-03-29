Gazi Üniversitesinin en büyük Vaka Analizi Yarışması olan GPS Vaka Analizi Yarışması, 2-3 Nisan tarihlerinde Gazi Üniversitesi TÖMER’de düzenlenecek.

Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Gazi Üniversitesi GPS Vaka Analizi Yarışması, yine dolu dolu geçecek.

2-3 Nisan tarihlerin Gazi Üniversitesi TÖMER’de yüz yüze düzenlenecek olan yarışma, vaka kültürüne ve öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kazananları birbirinden güzel ödüler bekliyor

Vaka Analizi Yarışması, katılımcıların şirketlerden aldığımız vakaları belirli süre içinde merdiven sistemi uygulanarak takımlar halinde analiz etmesine, çözümler bulmasına ve sunumlarla değerli ve alanında uzman jüri üyenin sunması prensibine dayanan bir etkinliktir.

3-4 kişilik ekibiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan olumlu dönüş alan gruplar arasında olanlar, yarışmanın ilk günü olan 2 Nisan’da gerçekleşecek ön elemede kıyasıya yarışacak. İlk 6 takım içerisinde olan finalist takımlarımız 3 Nisan’daki büyük finalde Boyner Ana Sponsorluğunda yarışma şansını yakalayacak.

2-3 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca interaktif workshoplar ve sürpriz ödüllerle devam edecek. Eğer sizde 6. GPS Vaka Analizi Yarışmasına katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.