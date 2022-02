Oyuncu Dostu GeForce Now Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Sevdiğiniz oyunları oynamak için yeterince güçlü bir bilgisayarınız yoksa yeni bir bilgisayar ya da donanım almak yerine GeForce Now ile en düşük cihazlar üzerinden bile oyun oynayabilirsiniz. Telefonunuzdan bile en zorlu oyunları oynamanızı sağlayan GeForce Now nedir, nasıl kullanılır gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Eğer oyun piyasasını yakından takip eden bir oyunseverseniz bazı oyunların sistem gereksinimlerini gördükten sonra uzun süre ekrana hüzünlü gözlerle bakıyor olabilirsiniz. Haklısınız çünkü bazı oyunları oynamak için gerekli donanımı toplamanın maliyeti dudak uçuklatabiliyor. İşte GeForce Now tam bu noktada devreye giriyor ve en dandik bilgisayarda hatta telefonda bile oyun oynamanızı sağlıyor.

Olsa olsa Solitaire oynarım dediğiniz bir bilgisayarda bile GeForce Now hizmeti sayesinde en güçlü grafiklere sahip oyunları oynayabiliyorsunuz. Yalnızca bilgisayarınızda değil, akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde de PC oyunları oynamanız mümkün. Çünkü GeForce Now, cihazınızla değil sunucularla çalışıyor. Gelin GeForce Now nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yakından inceleyelim.

GeForce Now nedir?

Nvidia tarafından geliştirilen ve sunulan GeForce Now, bulut tabanlı bir oyun servisidir. Ülkemizde Turkcell ortaklığıyla GeForce NOW powered by GAME+ adıyla hizmet vermektedir. İlk kez 2015 yılında yayına başlayan bu hizmet, kullanıcıların güçlü donanımlara sahip bir bilgisayar üzerinden oyun oynamaları ve görüntünün sunucular üzerinden yüksek hızlı internet bağlantısı ile anlık olarak yansıtılması prensibi üzerine çalışıyor.

GeForce Now ne işe yarar?

Temel tanımlama biraz kafa karıştırıcı olabileceği için bir örnek üzerinden gidelim. GeForce Now hesabı açtınız, Steam hesabınızı bağladınız ve bir oyun açtınız. Bu oyun, GeForce Now’a ait kimbilir nerede bulunan güçlü donanımlara sahip bir bilgisayarda açılıyor ve oynamaya başlıyorsunuz. Diğer bilgisayardaki görüntü anlık olarak kendi cihazınıza yansıtıldığı için siz sanki kendi cihazınızda oynuyor gibi hissediyorsunuz.

Tonla RAM, güçlü işlemci, cayır cayır bir grafik kartına sahip olmanıza gerek yok. GeForce Now abonesi olduktan sonra bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon üzerinden dilediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani GeForce Now ne işe yarar sorusunun yanıtı şudur; en dandik cihazda bile en güçlü oyunu oynamanızı sağlar.

GeForce Now nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden GeForce Now internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden GeForce Now internet sitesini açın. Adım #2: Bir hesap oluşturun.

Bir hesap oluşturun. Adım #3: Abonelik türünüzü seçin.

Abonelik türünüzü seçin. Adım #4: Kullanmak istediğiniz cihaza uygun versiyonu indirin ve kurulumu tamamlayın.

Kullanmak istediğiniz cihaza uygun versiyonu indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #5: GeForce Now hesabınızla giriş yapın.

GeForce Now hesabınızla giriş yapın. Adım #6: Steam ve benzeri oyun mağazası hesabınızla giriş yapın.

Steam ve benzeri oyun mağazası hesabınızla giriş yapın. Adım #7: Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

Oynamak istediğiniz oyunu seçin. Adım #8: Doyasıya oynayın.

GeForce Now kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Windows, Mac, Android, NVIDIA SHİELD, Chromebook, Safari internet tarayıcısı gibi pek çok farklı işletim sistemine sahip pek çok farklı cihaz üzerinden GeForce Now kullanabilirsiniz. Uygun yükleme dosyasını indirdikten sonra birkaç dakika içinde kurulum yapabilirsiniz. Zaten sistem tarafından yönlendiriliyorsunuz.

Steam ve benzeri bir oyun mağazası ile GeForce Now hesabınızı bağlayarak hesabınızda bulunan oyunları oynayabilirsiniz. GeForce Now tarafından sunulan pek çok ücretsiz oyun da bulunuyor. Bu oyunlardan birini tercih ederseniz oyun mağazası hesabınızı GeForce Now hesabınıza bağlamanız gerekmiyor ama bağlarsanız bir şey kaybetmezsiniz.

GeForce Now ücretleri:

Standart erişim, 30 dakikalık oturum süresi ve sınırlı kapasite sunan Basic paket ücretsizdir.

Öncelik erişim, 4 saatte bir yenilenen sınırsız oturum ve RTX teknolojisi sunan 1 Haftalık Premium paket 44,90 TL.

Öncelikli erişim, 4 saatte bir yenilenen sınırsız oturum ve RTX teknolojisi sunan 24 Saatlik Premium paket 14,90 TL.

Öncelikli erişim, 6 saatte bir yenilenen sınırsız oturum ve RTX teknolojisi sunan 6 Aylık Premium aylık 53,30 TL, toplam 349,90 TL.

Öncelikli erişim, 6 saatte bir yenilenen sınırsız oturum ve RTX teknolojisi sunan 3 Aylık Premium toplam 199,90 TL.

Öncelikli erişim, 6 saatte bir yenilenen sınırsız oturum ve RTX teknolojisi sunan Premium aylık 89,90 TL.

GeForce Now paketlerinin ücretleri ve sunduğu özellikler genel olarak bu şekilde. Buradaki bağlantı üzerinden paket detaylarını görebilirsiniz. GeForce Now, paketler üzerinde yeni kampanyalar ve indirimler oluşturabilir.

Bazı GeForce Now oyunları:

Fortnite Chapter 2

The Witcher Wild Hunt

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Warframe

Euro Truck Simulator 2

Paladins Champions of the Realm Dragon’s Call

League of Legends

Hitman

Cities Skylines

World War Z

Dead by Daylight

Metro 2033 Redux

Cyberpunk 2077

Dying Light 2

GeForce Now ile dilediğiniz cihaz üzerinden oynayabileceğiniz oyunlardan bazıları bu şekilde. Buradaki bağlantı üzerinden oynayabileceğiniz ücretli ve ücretsiz oyunlarının tümünün listesini görebilirsiniz. GeForce Now, oyun arşivinin her geçen gün genişletildiğini söylüyor.

En dandik bilgisayarda bile dilediğiniz oyunu oynamanızı sağlayan GeForce Now nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platform hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. GeForce Now hakkında düşüncelerinizi ve kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.