Apple'ın Otomobilinin Ne Zaman Çıkış Yapacağı Ortaya Çıktı

Apple'ın otomobil projesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bloomberg, yıllardır devam eden projenin en önemli kilometre taşlarının aşıldığını duyurdu. Ayrıca otomobilin piyasaya sürüleceği tarih de belli olmuş gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir otomobil projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü uzun zamandır bilinen bir gerçek. Şirketin ketum tavrı bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmamızı engelliyor olsa da zaman zaman ortaya atılan iddialar ile geçtiğimiz hafta patentlere dayandırılarak oluşturulan konsept tasarım, artık projenin belirli bir seviyenin de ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Bloomberg'de yer alan bir haberse Apple'ın otomobil projesiyle ilgili yeni gelişmeleri ortaya koydu. Projeye yakın isimlerden edinilen bilgilere göre şirket, otomobil için vites artırdı. Üstelik kaynaklara göre Apple Car için en önemli kilometre taşı zaten tamamlanmış durumda. Öyle ki Apple, bugüne kadarki en gelişmiş çipini otomobil projesi için geliştirdi ve bu çip mükemmel bir şekilde çalışıyor.

Apple'ın otomobili, 2025 yılında piyasaya sürülebilir

Bloomberg'in kaynaklarına göre Apple'ın otomobil projesi için belirlediği çıkış tarihi, 2025 yılı. Ancak bu süreç daha öne de çekilebilir. Çünkü şirket, otomobil projesi için iki ihtimali değerlendirdi. Bunlardan birincisi, bugün çeşitli markalarda gördüğümüz kısmi otonom sürüş sistemi. Diğeri ise sürücüye gerek duymadan belirlenen rotasyonu takip edebilen tam otonom sürüş sistemi. Apple'ın ikinci ihtimali tercih ettiği ve bunun için de 2025 yılını tercih ettiği ifade ediliyor. Ancak araç bir an önce piyasaya sürülmek istenirse; kısmi otonom sürüş sistemi tercih edilerek aracın 2025'ten önce piyasaya sürülmesi pekala mümkün.

Edinilen bilgilere göre Apple'ın tam otonom otomobilinde direksiyon ve pedallar olmayacak. Ancak geliştirici ekip, olası acil durumlarda kontrolün ele alınabilmesi için alternatif bir kontrol sistemi üzerinde çalışıyor. Bunun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Ayrıca aracın iç tasarımının limuzin gibi olacağı, yolcuların birbirlerine dönük olarak oturacakları ifade ediliyor. Tüm bunlarla ilgili ne zaman bir açıklama yapılacağı ise şimdilik bilinmiyor...