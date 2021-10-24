Apple’ın gizemli elektrikli aracının bataryaları için görüştüğü iki Çinli şirket, yeni bir rapora göre Apple ile çalışmayı reddetti. Batarya konusunda dev niteliğinde olan şirketlerin kararı hem politik, hem de ekonomik nedenlerden etkilendi.

Apple’ın ‘Apple Car’ adıyla bildiğimiz henüz olmayan elektrikli aracı hakkında yaklaşık 2 senedir bolca dedikodu dönüyor. Aracın neye benzeyeceği ve nasıl özellikleri olacağı da sadece bu dedikoduklardan ve Apple’ın bazı satın alma işlemlerindeki bilgilerden ibaret.

Apple Car macerasının uzun süreceği belli. Şirket bu konuda yavaş ama kontrollü adımlarla ilerliyor. Bunun yanı sıra Apple’ın karşısına araba konusunda şimdiden yavaşlatıcı engeller çıkıyor; bu hafta olduğu gibi. Apple’ın arabanın bataryası için anlaşmaya çalıştığı iki şirket, Apple ile çalışmaktan vazgeçti. Bunun nedeni ise Apple’ın batarya konusundaki istekleriydi.

Batarya devleri reddetti:

Cuma günü yayınlanan bir rapora göre Apple, Çinli CATL ve BYD arasında kalmıştı. Ancak ikisiyle de anlaşma sağlanamadı. Üç şirket de duruma yorum yapma çağrılarına henüz yanıt vermese de rapora göre Apple, bir firmanın bir ekip toplayıp ABD’de batarya üretim tesisleri kurmasını istedi. CATL ve BYD’nin ise bu yatırımı son 2 ay içinde reddettiği belirtildi.

Rapora göre CATL’ın kararı, ABD ve Çin arasındaki gergin ilişkiydi. BYD ise sadece Apple’a hizmet edecek koca bir tesis kurma konusunda pek istekli değildi. Bu iki dev şirketin adaylar arasından ayrılmasından sonra Apple’ın bu sefer Japon batarya üreticilerine yöneldiği ve bu ayın başlarında görüşmeler için Japonya’ya bir ekip gönderdiği söyleniyor.