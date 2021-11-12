Yıllardır hakkında konuşmaya devam ettiğimiz Apple'ın elektrikli arabası için geçtiğimiz günlerde yeni bir konsept tasarım paylaşıldı. Tasarımın Apple'ın patentlerine göre yapıldığı belirtildi.

Apple’ın uzun yıllardır konuşulan elektrikli otomobilinin geliştirilme süreci, gelen haberlerden anlayabildiğimiz kadarıyla devam ediyor. Apple Car için batarya arayışında olan Apple’ın en son iki Çinli şirketten red yediği ortaya çıkmıştı. Aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağıysa resmi olarak hiçbir şekilde gösterilmedi.

Fakat dünya çapında pek çok tasarımcı, Apple’ın nasıl bir araba piyasaya süreceğine dair kendi görüşlerini gösteren tasarımlar ortaya koydu. Bu tasarımlar arasına Birleşik Krallık merkezli kiralık araba hizmeti veren Vanarama şirketinin yeni tasarımı da katıldı. Üstelik şirketin iddiasına göre bu tasarım, Apple’ın patentlerine göre tasarlanmıştı.

Apple'ın otomobili için hazırlanan konsept tasarım:

Yayınlanan render görünümlerinde büyük sayılabilecek, fakat kompakt bir vücuda sahip bir SUV görüyoruz. Aracın farları, elektrikli arabalarda artık fazlasıyla gördüğümüz şekilde ince ve uzun bir şerit içinde yer alırken araçta bir de Apple’ın Mac’te kullandığı rendeye benzer tasarımı görüyoruz. Tabii elektrikli bir araçta delikli bir ızgaranın ne işe yarayacağı tartışılır.

Aracın kalın lastiklerinin yanı sıra öne çıkan bir diğer özelliği de neredeyse kabinin üst kısmının tamamen camdan oluşuyor olması. Aracın iç tarafına geçtiğimizdeyse bizi tamamen ekrandan oluşan bir panel karşılıyor. Aracın direksiyonuysa dürüst olmak gerekirse bir hayli çirkin duruyor. Ayrıca orta kısımda altı boşluk olan bir konsol yer alıyor.

Bu gördüğümüz render görüntüleri, şirketin yalnızca bazı belgelerden aldığı bilgileri kendi yorumunu katarak oluşturulmuş bir konsepti gösteriyor. Dolayısıyla Apple Car’ın böyle bir tasarıma sahip olacağı hiçbir kesinlik taşımıyor.