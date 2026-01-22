Gemini'den Öğrencilere Büyük Kolaylık: Artık Sınavlar İçin Tam Kapsamlı Deneme Sınavları Sunacak!

Google'ın Gemini için getirdiği yeni özellikle birlikte artık öğrenciler şimdilik SAT özelinde olsa da gelecekte birçok sınav için deneme sınavlarına girebilecek ve sonuçlarına göre geri bildirimler alabilecek.

Google, yapay zekâ asistanı Gemini’ı öğrenciler için çok daha güçlü bir öğrenme aracına dönüştürüyor. Google'ın duyurduğu bu yeni özellik ile birlikte Gemini, artık SAT sınavına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz ve tam kapsamlı deneme sınavları sunuyor ki bu durum SAT sınavlarıyla sınırlı kalmayacak.

Bu tarz sınavlara hazırlık için pahalı kurslara veya özel derslere bütçe ayıramayan öğrenciler için Geminii’ın bu özelliği artık önemli bir fırsat. Gemini’ın sunduğu deneme sınavları, rastgele üretilmiş sorulardan oluşmuyor, aksine gerçek SAT sınavının formatını, zorluk seviyesini ve yapısını birebir yansıtacak şekilde hazırlanıyor.

Gelecekte daha fazla deneme sınavı eklenecek

Google, bu sınavların The Princeton Review gibi güvenilir eğitim ortaklarının içeriklerine dayandığını belirtiyor. Böylece öğrenciler, sınav günüyle alakasız sorularla vakit kaybetmek yerine gerçek sınav deneyimine çok daha yakın bir şekilde pratik yapabiliyor.

Deneme sınavı tamamlandığında ise Gemini yalnızca puan vermekle kalmıyor. Öğrencilere anında sonuç, ayrıntılı geri bildirim, yanlış yapılan soruların adım adım açıklamaları ve hatta doğru cevaplanan ama tahminle işaretlenen soruların mantığını da sunuyor. Yani amaç ezberletmek değil, konuyu gerçekten öğretmek.

Şimdilik yalnızca SAT sınavı destekleniyor ancak Google ilerleyen dönemde daha fazla sınav için benzer deneme testleri sunmayı planlıyor.