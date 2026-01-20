Tümü Webekno
Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Google, Gemini'a sessiz sedasız yeni özellikler getirmeye devam ediyor. "Hemen Cevapla" özelliği sayesinde artık Pro ve Thinking modunda da hızlı yanıtlar almak mümkün.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Gemini'ın yeni özelliğini sessiz sedasız kullanıma açtı. “Answer now” (Hemen yanıtla) adlı yeni özellik, derinlemesine düşünme sürecini atlayarak kullanıcıya çok daha hızlı cevaplar verilmesini sağlıyor.

Gemini’ın Pro ve Thinking (Düşünme) modlarını kullananlar, artık ekranda beliren “Answer now” seçeneğine dokunarak bekleme süresini kısaltabiliyor. Gemini bu seçeneğe bastığınız an, yanıt üretirken normalde yaptığı ayrıntılı analizleri atlıyor. Sistem, cevaptan hemen önce kullanıcıyı “Derin düşünme atlanıyor” uyarısıyla bilgilendiriyor.

Tüm platformlarda kullanıma sunulmuş durumda

2

Google’ın açıklamasına göre bu özellik, Android’de daha önce bulunan “Skip” (Atla) düğmesinin yerini almış durumda. Yenilik şu anda Android 16 beta sürümü yüklü Pixel cihazlarda ve iOS beta kullanan iPhone’larda test ediliyor. İlginç bir detay ise iOS tarafında hâlâ “Answer now” yerine “Skip” ifadesinin kullanılması ancak işlevi hâlâ aynı.

Kullanıcılar, Gemini uygulamasında mikrofon simgesinin solundaki mod ayarından Pro veya Thinking modunu seçtiklerinde bu özelliğe erişebiliyor. Normalde “Fast” modu zaten hızlı cevap verirken, bu yeni seçenek sayesinde karmaşık modlarda bile gerektiği koşullarda tek dokunuşla hızlı cevap almak mümkün.

