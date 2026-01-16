Tümü Webekno
Artık Rahat Rahat Kullanabilirsiniz: Gemini'ın 'Düşünme' ve 'Pro' Modellerinin Limitleri Artırıldı

Google, AI Pro ve AI Ultra aboneleri için Gemini'ın Düşünme ve Pro modellerinin kullanım limitlerini sessiz sedasız artırdı.

Google, Gemini kullanıcılarını sevindirecek sessiz ama önemli bir değişikliğe imza attı. Daha önce Gemini’ın Thinking ve Pro modelleri aynı günlük kullanım kotasını paylaşıyordu. Yani karmaşık bir mantık sorusu çözdüğünüzde kod yazma ya da ileri matematik için kullanabileceğiniz haklar da azalabiliyordu. Artık bu dert tarih oldu.

Google, kullanım limitlerini ayırarak her modele kendi özel kotasını tanımladı. Paylaşılan yeni limitlere göre artık her model için ayrı komut sayısı belirlenmiş durumda.

Yeni Gemini kullanım limitleri

2

Google AI Pro aboneleri için:

  • Thinking: günde 300 komut
  • Pro: günde 100 komut

Google AI Ultra aboneleri için:

  • Thinking: günde 1.500 komut
  • Pro: günde 500 komut

Ücretsiz kullanıcılar ise her iki modele de erişmeye devam ediyor ancak Google bu seviye için “günlük limitler sık sık değişebilir” notunu değiştirmemiş durumda.

Google’ın bu hamlesi, artan talep karşısında denge kurma çabasının bir parçası desek yalan olmaz. Oldukça popüler hâle gelen Gemini 3 nedeniyle şirket, zaman zaman ücretsiz kullanıcılar için görsel üretimi ve komut sayılarını kısmıştı ancak yeni düzenlemeyle birlikte Pro ve Ultra aboneleri için limitler daha sağlıklı seviyelere çekilmiş durumda.

