Gemini artık sekreterliğinizi de yapacak: Toplantı saatlerinize o karar verecek

Google, Gmail’e yapay zeka destekli “Planlamama yardım et” özelliği ekliyor. E-postalardan uygun toplantı saatini algılayıp tek tıkla takvime ekliyor.

Google, Gmail’i daha akıllı hale getirecek yeni bir özellikle kullanıcıların karşısında: “Planlamama yardım et”. Bu yapay zeka destekli araç, e-postalardaki yazışmaları analiz ederek uygun toplantı saatlerini belirleyip kullanıcıya öneriyor.

Kullanıcılar bu önerilerden birini seçtiğinde, toplantı detayı doğrudan Google Takvim’e ekleniyor ve karşı tarafa davet gönderiliyor. Özellikle hızlı planlama yapmak isteyenler için büyük kolaylık sunuyor.

Yeni özellik şimdilik sadece birebir yapılan e-posta görüşmelerinde çalışıyor. Grup yazışmaları için destek henüz yok ancak ileride genişletilmesi bekleniyor.