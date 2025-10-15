Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Gemini artık sekreterliğinizi de yapacak: Toplantı saatlerinize o karar verecek

Google, Gmail’e yapay zeka destekli “Planlamama yardım et” özelliği ekliyor. E-postalardan uygun toplantı saatini algılayıp tek tıkla takvime ekliyor.

Gemini artık sekreterliğinizi de yapacak: Toplantı saatlerinize o karar verecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Gmail’i daha akıllı hale getirecek yeni bir özellikle kullanıcıların karşısında: “Planlamama yardım et”. Bu yapay zeka destekli araç, e-postalardaki yazışmaları analiz ederek uygun toplantı saatlerini belirleyip kullanıcıya öneriyor.

Kullanıcılar bu önerilerden birini seçtiğinde, toplantı detayı doğrudan Google Takvim’e ekleniyor ve karşı tarafa davet gönderiliyor. Özellikle hızlı planlama yapmak isteyenler için büyük kolaylık sunuyor.

Yeni özellik şimdilik sadece birebir yapılan e-posta görüşmelerinde çalışıyor. Grup yazışmaları için destek henüz yok ancak ileride genişletilmesi bekleniyor.

Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim