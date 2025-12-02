Sony, Genshin Impact temalı DualSense duyurdu

PlayStation, Genshin Impact Limited Edition DualSense’i resmi olarak tanıttı. Özel tasarım, oyun evreninden ilham alan detayları ve sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor.

Sony, Genshin Impact hayranlarını sevindiren yeni bir duyuru yaptı ve oyunun temalarını taşıyan özel DualSense modelini tanıttı. Kontrolcü, Traveler ikilisi ve Paimon’dan ilham alan beyaz-altın-yeşil renk düzeniyle koleksiyonluk bir görünüm sunuyor.

Duyuruda modelin tamamen sınırlı üretim olduğunun altı çizilirken, tasarımdaki motifler doğrudan Genshin Impact’ın estetik dilini yansıtacak şekilde hazırlanmış. Oyunun rehber karakteri Paimon’un simgesel detayları ve oyuna özgü semboller kontrolcünün yüzeyine işlenmiş.

Sony, modelin standart DualSense donanım özelliklerini koruduğunu belirtiyor. Bu da dokunsal geri bildirim, adaptif tetikler ve ergonomik yapı gibi avantajların tamamen aynı şekilde sunulacağı anlamına geliyor.

Duyuru, özellikle Genshin Impact topluluğunda büyük ilgi uyandırdı. Sınırlı üretim olması, kontrolcünün koleksiyoncular için değerini artırırken, PlayStation’ın popüler oyunlarla daha güçlü iş birliklerine devam edeceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.