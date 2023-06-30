İspanya'nın en büyük işçi sendikası, Türk hızlı teslimat şirketi Getir'in ülkeden ayrılacağını duyurdu. Şirketin ülkedeki 1500'den fazla çalışanının işten çıkarılacağı ifade edildi.

Hızlı teslimat deyince akla gelen ilk şirketlerden biri şüphesiz Getir. 2015’te kurulan milyarlarca dolarlık girişim, market teslimatlarından araç kiralamaya kadar farklı alanlarda hizmet veriyor. Özellikle pandemi döneminde çok hızlı büyüyen Getir, sadece Türkiye’de değil, üç kıtadan birçok ülkede de faaliyet gösteriyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Avrupa’da bazı problemler yaşanmaya başladı. Gelen bilgilerde, Getir’in Fransa’dan ayrıldığı ifade edilmişti. Şimdi ise benzer bir haber İspanya’dan geldi.

Getir İspanya’dan ayrılıyor, 1500’den fazla çalışan işten çıkarılacak

Reuters’ın aktardığına göre İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, yaptığı açıklamada Getir’in ülkedeki operasyonlarını durduracağını duyurdu. Açıklamada, şirketin 1560 kişiden oluşan tüm iş gücünün de işten çıkarılacağı belirtildi.

CCOO, şirketin İspanya’da kötü bir yönetime sahip olduğunu söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İspanya’da nasıl büyüyeceğini bilmeyen, pazar stratejisi olmayan Getir’in feci iş yönetimini kınıyoruz. Bundan en kötü etkilenenler personeller olacak.”

Getir, bu çekilme haberlerinden önce değer kaybı yaşadığı söylentileriyle gündeme gelmişti. Ortaya atılan iddialarda, dev şirketin değerinin %50 düştüğünü öne sürülmüştü. Ancak şirket, yaptığı bir açıklamayla tüm iddiaları reddetmişti.