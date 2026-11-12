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NVIDIA CEO'su Jensen Huang İstifa Etti: İşte Yerine Geçen İsim!

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NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ortaya çıkan evlilik dışı ilişki ve casusluk skandallarının ardından görevinden istifa etti.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang İstifa Etti: İşte Yerine Geçen İsim!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil olmak üzere hakkında çıkan evlilik dışı ilişki haberlerinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şirket yönetimi, kalıcı bir isim bulunana kadar geçici CEO olarak mevcut CFO Colette Kress'i atadığını duyurdu.

İçerikten Görseller

NVIDIA CEO'su Jensen Huang İstifa Etti: İşte Yerine Geçen İsim!
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Neler yaşanmıştı?

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Süreç, ekim ayı sonlarında The New York Times'ın Jensen Huang ile Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski genel müdürü Alice Huang arasındaki "yakın ilişkiyi" gündeme getirmesiyle başladı. ABD istihbarat yetkililerinin Alice Huang'ı Pekin'e bilgi aktardığından şüphelenilen bir Çin istihbarat unsuru olarak tanımladığı öne sürüldü. Sonraki raporlarda ise Çin istihbaratının, Jensen Huang hakkında bilgi toplamak ve gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çinli şirketlere satışı konusundaki tutumunu etkilemek amacıyla Alice Huang'ı görevlendirdiği iddia edildi. Pekin yönetimi ise söz konusu casusluk suçlamalarını ülkeyi karalamaya yönelik asılsız spekülasyonlar olarak nitelendirerek reddetti.

NVIDIA başlangıçta ilişkide herhangi bir usulsüzlük olmadığını savunsa da Jensen Huang geçtiğimiz hafta sonu çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Mesajında Alice Huang'ın adını doğrudan anmayan CEO, "Eşime sadakatsizlik ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı incitti. Davranışlarımın hiçbir mazereti yok" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından ilişkinin olası ulusal güvenlik etkilerine yönelik endişeler büyürken şirketin hisseleri de hızla değer kaybetmeye başladı.

Yönetim kurulu hızla toplandı

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Yönetim kurulu iddialar hakkında bağımsız bir soruşturma başlatmışken The New York Times, Huang'ın doğrudan kendisine bağlı çalışan NVIDIA Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile ikinci bir evlilik dışı ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Bu haberin hemen ardından The Wall Street Journal, NVIDIA yönetim kurulunun Huang'ın geleceğini görüşmek üzere toplanmaya hazırlandığını yazdı.

Kulislerde geçici CEO'luk için Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in adı öne çıkarken, kalıcı liderlik için NVIDIA'da ürün pazarlama kıdemli direktörü olarak görev yapan Huang'ın kızı Madison Huang ve Apple'ın donanım şefi Johny Srouji gibi isimler gündeme geldi. Ayrıca Bloomberg, Nvidia'nın yeni adayları belirlemek üzere dışarıdan bir danışmanlık firmasıyla anlaştığını duyurdu.

Tüm bu gelişmelerin ardından NVIDIA yaptığı resmi açıklamayla Jensen Huang'ın Başkanlık, CEO'luk ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden derhâl geçerli olmak üzere istifa ettiğini bildirdi. Şirket, açıklamalarında iddialara doğrudan değinmek yerine Huang'a 33 yıllık katkılarından dolayı teşekkür etmekle yetindi.

Piyasalarda sert düşüş var

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NVIDIA'nın açıklamasına göre Colette Kress mevcut görevlerini sürdürürken geçici CEO olarak dümene geçecek ve şirket hem içeriden hem de dışarıdan kalıcı adayları değerlendirmeye devam edecek. Ayrıca deneyimli teknoloji yöneticisi ve girişim yatırımcısı Harvey C. Jones, şirketin tarihindeki ilk yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Jones, yaptığı açıklamada Colette ve liderlik ekibine tam güven duyduklarını belirterek operasyonların, müşteri taahhütlerinin ve ürün yol haritasının kesintisiz süreceğini vurguladı.

Yönetim krizinin gölgesinde NVIDIA hisseleri borsada ağır darbe aldı. Çarşamba günkü haberlerin ardından mesai sonrası işlemlerde gün içi %2,9'luk kazancını silen hisseler, istifa duyurusunun ardından çarşamba günkü 173,73 dolarlık kapanış fiyatına göre %10'un üzerinde daha değer kaybetti. Böylece hisselerin 6 Ekim'deki rekor kapanışından bu yana yaşadığı toplam düşüş yaklaşık %35'e ulaştı. Şirketin 17 Kasım Salı günü açıklayacağı çeyrek dönem bilançosu öncesinde hisselerin nasıl bir seyir izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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