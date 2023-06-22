Hızlı teslimat sektörünün dünyadaki bir numaralı ismi Getir, Fransa'daki düzenlemeler nedeniyle ülkeden ayrılacağını açıkladı.

Hızlı teslimat sektöründeki yükselişini yurt dışına da yansıtan ve bu alanda dünya devine dönüşen Getir, Fransa’dan kötü haberlerle gündeme geldi. Agence France-Presse’ye (AFP) sunulan bilgide Getir’in Fransa’dan ayrılacağı bildirildi.

Söz konusu basın bülteninde ayrılışın gerekçesi, Fransa’da uygulanan yasal kısıtlamaların şirketin başarısını zorlaştırması olarak paylaşıldı. Şirketin Fransa ayağındaki tüm varlığı için alıcı aranacağı açıklandı.

Fransa’da iflas başvurusunda da bulunuldu:

Getir, Fransa’dan ayrılma planlarını paylaşırken aynı zamanda ülkede iflas başvurusunda da bulundu. Getir’in Fransa’daki varlıklarını ve işini satın alacak olası bir isim şu an için konuşulmuyor.

Fransa’daki 1800 çalışanın akıbeti bilinmiyor:

Getir’in Fransa’dan ayrılma kararının ardından ülkedeki 1.800 Getir çalışanına ne olacağı henüz bilinmiyor. AFP’ye konuşan CFDT sendikası temsilcisi Johann Tchissambou, ayrılma duyurusunun ardından çalışanların ücretlerinin ödemesinin eylül ayına kadar garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

Fransa’da uygulanan ve Getir’in ayrılış kararına yol açan kanunlar:

Fransa hükûmeti, mart ayında Getir ve benzeri hizmetlere ait “gölge mağaza”ların birer depo olarak değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı. Böylelikle şehir merkezlerindeki depoların akıbeti riske girmiş, merkezlerde depoların bulunup bulunmayacağı şehir yönetimlerine bağlı kılınöıştı.

Getir’in rakibi Flink de haziran ayının başında Fransa’da iflas bildirisinde bulunmuştu. Bir diğer hızlı teslimat hizmeti Gopuff da ocak ayında Fransa’dan ayrılmıştı.