Ghost in the Shell, 2026'da Yeni Animeyle Dönüyor [Video]

En popüler siberpunk hikâyelerinden biri olan Ghost in the Shell, 2026 yılında ekranlara dönecek.

Bilim-kurgu, özellikle de siberpunk için kült bir yapım olan Ghost in the Shell, 2017 yılında Scarlett Johansson'un başrolünde yer aldığı bir filmle birlikte beyaz perdeye dönmüştü. Ünlü yapımın şimdi de yeni bir animesi geliyor. Science SARU ve Production I.G (Kaiju No. 8), yeni yapımın 2026'da geleceğini duyurdu.

Ghost in the Shell ile ilgil son anime, 2020 yılında çıkan Ghost in the Shell: SAC 2045 adlı anime olmuştu. Animenin büyük kısmı ise 2002 yılında çıkan Stand Alone Complex'in etrafında çekillenmişti. Yeni proje hakkında çok fazla detay bulunmamasına rağmen bir de kısa tanıtım videosu yayımlandı.

İşte yeni Ghost in the Shell animesinin videosu

1989 yılında Masamune Shirow tarafından yaratılan orijinal manga, tüm zamanların en ilham verici Japon siberpunk yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Hikâye ise büyük oranda suç önleme ve yozlaşma karşıtı birim olan Public Security Sector 9 ve birimin sayborg saha komiseri Motoko Kusanagi'ye odaklanıyordu. Öte yandan seriyi gerçek anlamda şöhrete ulaştıran seri ise 1995 yapımı film olmuştu.

bu bilim-kurgu efsanesi daha önce the Matrix serisi, Cyberpunk 2077, Avatar gibi pek çok yapıma da etki etmişti. Son birkaç yıldır durumu biraz sallantıda olan seri bakalım yeni anime ile birlikte yeniden popüler olabilecek mi?