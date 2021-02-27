Popüler yayın platformu Netflix, bugün bilim kurgu dünyasının en bilindik serisi Terminatör'ü anime olarak sunacağını açıkladı. Terminatör animesinin arkasında yer alacak yapım şirketi ve yazar da açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yeni animesi DOTA: Dragon's Blood'ı gösteren Netflix, bugün de yeni bir anime haberiyle gündeme geldi. Popüler yayın platformu, sinema dünyasının en bilindik bilim kurgu serisi Terminatör'ün animesini çıkaracaklarını duyurdu. Terminatör animesinde görev alacak ekibin bazı üyeleri de açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre animenin dizi sorumlusu Mattson Tomlin olacak. Tomlin, sabırsızlıkla beklediğimiz Robert Pattinson'lu yeni Batman filmi The Batman'in yazarlarından biri olarak görev aldı. Kariyeri kısa filmlerle dolu olan Tomlin, en son 2020 yapımı Little Fish'in yazar kadrosunda bulunuyordu.

Yapım şirketi Production I.G olacak:

Paylaşılan diğer detaylara göre Terminatör animesinin yapımını üstlenecek şirket Production I.G olacak. Japonyanın en popüler stüdyolarından birisi olan Production I.G, anime olarak bugüne kadar Ghost in the Shell, Psycho-Pass, FLCL ve daha birçok yapıma imza attı.

Terminatör animesi hakkında şu anda pek fazla detay bulunmuyor. Animenin nasıl bir hikâyeye odaklanacağı ve hangi karakterleri bize göstereceği merak edilenler arasında kalmaya devam ediyor. Fakat Tomlin, yaptığı açıklamada Terminatör'e gelenekleri bozan, beklentileri alt üst eden ve cesaretli bir şekilde yaklaşmayı planladığını belirtti.

Animenin yapım şirketi Production I.G başkanı Mitsuhisa Ishikawa, anime hakkında arkadaşı ve Ghost in the Shell'in yönetmeni olan Mamoru Oshii'ye fikir sorduğunu söyledi. Terminatör'ü bir animeye çevirmenin nasıl olacağı sorusunu yönelten Ishikawa, "Aklını mı kaçırdın?" cevabıyla karşılaştı. Bu cevap, açıklamasına göre projeye katılmak için kendisine cesaret verdi. Bakalım Terminatör animesi izleyicilere ne sunacak?