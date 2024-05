Alien ve Hayalet Avcıları gibi serilerde gördüğümüz Sigourney Weaver, gelecekte Star Wars evreninde rol alabilir.

Star Wars'ın son yıllardaki en başarılı yapımları arasında yer alan The Mandalorian ve seride karşımıza çıkan "Bebek Yoda" Grogu, maceralarında The Mandalorian and Grogu adlı film ile devam edecek. Filmde rol alacak yeni isimlerden ilkinin ise bilim kurgu türünün efsanevi aktristlerinden Sigourney Weaver olacak.

Her ne kadar şimdilik Lucasfilm tarafından gelen bir doğrulama olmasa da kulislerde dolaşan ciddi iddialara göre Weaver, yeni filmde rol alacak isimlerden biri olacak. Konuyla ilgili olarak Weaver kampından gelen bir açıklama da bulunmuyor ancak söz konusu marka Star Wars ve Star Wars'ı reddetmenin zor olduğu biliniyor.

Weaver'ın rolü bilinmiyor

Her ne kadar Weaver'ın rolü bilinmiyor olsa da aktristin ne kadar geniş bir yelpazede rol yapabildiği biliniyor. Daha önce kendisinin genç versiyonu da dahil olmak üzere pek çok karakteri canlandıran Weaver, Star Wars filmlerinde insan, uzaylı, robot, ödül avcısı gibi farklı karakterlerin herhangi birine uyum sağlayabilir.

The Mandalorian and Grogu, Star Wars evrenindeki bir sonraki film olacak. Jon Favreau tarafından yazılacak ve yönetilecek olan yapım için henüz The Mandalorian dizisinde rol alan Pedro Pascal, Katee Sackoff gibi isimler de henüz resmîleştirilmedi. Yapımcılar arasında da Dave Filoni ve Kathleen Kennedy yer alacak. Filmin vizyon tarihi ise 22 Mayıs 2026 olacak.